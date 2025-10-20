دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، عن تقاعد كارستن وينثر من منصبه كرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025. وقد تم تعيين بول رايان، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمشتريات، خلفًا له ابتداءً من 1 يناير 2026.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "قدّم كارستن إسهامات قيّمة خلال فترة عمله في فيرتف، لا سيما في تعزيز أعمال الشركة ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وسط ديناميكيات السوق المتسارعة والمعقدة. لقد شكّلت قيادته القوية وشغفه بتطوير الأعمال والكوادر البشرية، إلى جانب فهمه العميق لاحتياجات السوق وقدرته على بناء علاقات راسخة مع العملاء، ركيزة أساسية في تحقيق نجاحاتنا خلال السنوات الماضية".

سيستمر وينثر في أداء مهامه الحالية حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم عملية الانتقال القيادي في المنطقة. وخلال فترة عمله في فيرتف، شغل وينثر عدة مناصب تصاعدية بدءًا من قيادة المبيعات الإقليمية وصولًا إلى المناصب التنفيذية العليا، حيث أسهم بشكل فعال في توجيه استراتيجية الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة الربحية على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يتمتّع بول رايان بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في هذا المجال، منها أكثر من ثماني سنوات أمضاها في قيادة عمليات الشراء العالمية وسلسلة التوريد في فيرتف ، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للمشتريات ونائب رئيس المشتريات العالمية وسلسلة التوريد. وخلال تلك الفترة، قاد رايان تحولًا استراتيجيًا في إدارة المشتريات، عزّز من خلاله مرونة سلسلة التوريد واستمراريتها، ورفع مستويات الخدمة، ورسّخ ثقافة التحسين المستمر والابتكار داخل المنظمة. قبل ذلك، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، تولّى رايان عدة مناصب قيادية في إيمرسون نتوورك باور (المعروفة الآن باسم فيرتف)، من بينها نائب رئيس العمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب الرئيس والمدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونائب رئيس العمليات العالمية وسلسلة التوريد لحلول مراكز البيانات.

وأضاف ألبرتازي: "إن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بول في قطاعنا وفي تقنياتنا، إلى جانب فهمه العميق للجوانب التجارية وسجله الحافل في قيادة العمليات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى خبرته في تطوير سلاسل التوريد وعمليات الشراء العالمية، تجعل منه القائد المثالي للبناء على الأساس القوي الذي تم ترسيخه في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا." وأضاف: "تعيين بول في هذا المنصب من داخل الشركة يعكس إنجازاته المتميزة ويجسّد ثقافة الأداء العالي التي نعمل بها في فيرتف، وأنا واثق من قدرته على تسريع وتيرة النجاح في المنطقة ودفع عجلة النمو المستدام إلى الأمام."

حصل بول رايان على درجة البكالوريوس في إدارة الإنتاج من جامعة ليمريك، ثم نال درجة الماجستير في العلوم من قسم الرياضيات في الجامعة نفسها. كما أكمل برنامج التطوير التنفيذي في كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن.

واعتبارًا من الآن، تم تعيين باتريك غريني من شركة فيرتف في منصب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالإنابة، حيث سيرفع تقاريره مباشرةً إلى ألبرتازي. وسيواصل غريني مهامه في هذا المنصب إلى حين استكمال عملية التوظيف الرسمية لرئيس المشتريات الجديد.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات