

• منطقة شمال أفريقيا تعود رسمياً إلى شبكة فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• مدراء في الرياض سيشرفون على أسواق شمال أفريقيا وقطر والشرق الأدنى تأكيداً لالتزام فورد بالأسواق المحلية كافة

• تعيين رمزي هادي مديراً عاماً لفورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترقية خضر داوود إلى منصب المدير الإقليمي للمبيعات في شمال أفريقيا وأميت شيتي إلى منصب المدير الإقليمي في السعودية وشمال أفريقيا

الرياض: أعلنت فورد اليوم عن تغييرات على صعيدي الهيكلية التنظيمية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتُؤكّد بذلك استثماراتها المُتنامية في المنطقة، وخاصةً في المملكة العربية السعودية. وتشمل التغيرات البارزة إعادة دمج منطقة شمال أفريقيا ضمن شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعيين عدد من كبار المدراء لتعزيز حضور فورد في السعودية وسائر دول المنطقة.

وقد صرّح رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقوله: "التزام فورد الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجاه العملاء الذين وضعوا ثقتهم في علامتي فورد ولينكون من عقود طويلة، لا يزال ثابتاً وقوياً، كما كان على الدوام. ويسرّنا اليوم الترحيب بشمال أفريقيا مجدداً ضمن عمليّاتنا في المنطقة، فقد عيّنّا بعض أفضل المدراء في شبكتنا لضمان استمرار نمونا وتحسين خدمة عملائنا والتواصل مع شركائنا بشكل أفضل."

وتشمل التغييرات الجديدة في الإدارة الإقليمية للشركة:

• تعيين رمزي هادي مديراً عاماً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتباراً من 1 يونيو 2025. ورمزي يتمتّع بخبرة واسعة في فورد الشرق الأوسط منذ العام 2010، وكان آخر منصب شغله مدير العمليات الميدانية، وهو سيشرف على الاستراتيجية الإقليمية والعمليات والشراكات مع الوكلاء

• تعيين أميت شيتي، مديراً لفورد في المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا. فبعد نجاحه في قيادة فورد السعودية، سوف يتوسّع نطاق عمل أميت ليشمل شمال أفريقيا، تماشياً مع رؤية فورد الإقليمية والفرص التي تتيحها الأسواق الناشئة.

• تعيين خضر داوود مديراً إقليمياً للمبيعات في شمال أفريقيا، حيث سيقود خضر من مقرّه في الرياض جهود تنمية المبيعات وزيادة حصّة فورد من أسواق شمال أفريقيا

وسعياً لتحسين تجربة الامتلاك والارتقاء بمستوى رضى العملاء، أعلنت فورد عن تعيين:

• نيكولاس لاري مديراً لخدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• وحمزة الشعلان مديراً لخدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا.

وأضاف رافيشاندران: "يتمتّع رمزي ونيكولاس وسائر أعضاء الفريق القيادي بالرؤية والخبرة اللازمتين للدفع بأعمالنا قُدُماً. ومن خلال توسيع مكتبنا في الرياض ليضم فرقاً متخصّصة في السوق السعودي وأسواق الشرق الأدنى وقطر وشمال إفريقيا، نكون قد عزّزنا مرونة أعمالنا واستطعنا أن نضمن قدرتنا على تلبية احتياجات كل سوق بسرعة وكفاءة."

توسيع العمليات في السعودية

يؤكّد توسّع فورد في الرياض على علاقة الشركة الوطيدة بالمملكة والتي تعود إلى أربعينات القرن الماضي، عندما اعتمدت أرامكو سيارات فورد لأول مرة. وبعد شراكة طويلة مع توكيلات الجزيرة للسيارات، عيّنت فورد شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيلاً ثانياً لسيارات فورد ولينكون في شهر مايو من العام 2018، لتعزّز بذلك نطاق وصولها إلى العملاء.

الأداء قياسي

بعد العام 2024 الذي كان حافلاً بالإنجازات من حيث أداء المبيعات، استهلت فورد الشرق الأوسط العام الجاري على نحو مماثل، حيث ارتفعت مبيعات سياراتها خلال الربع الأول بنسبة 23% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُعزز هذه البداية القياسية الملفتة مكانة فورد كأحد أبرز الصانعين في المنطقة، وتُمهّد الطريق لمواصلة تقديم طرازات متطوّرة وخدمة عملاء استثنائية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعزيزاً لحرص فورد على وضع عملائها والوكلاء في صميم عملياتها، ساهم مركز توزيع قطع الغيار الذي تم افتتاحه في دبي مؤخراً، في تحسين توافر قطع الغيار وإدارة المخزون وتسريع مواعيد التسليم في جميع أنحاء المنطقة. وهذا المركز المُجهز بأحدث التقنيات والممتد على مساحة 41,792 متراً مربعاً، ويتسع لنحو 100 قطعة غيار مختلفة، يُضاعف وجود فورد في سوق توزيع قطع الغيار منذ العام 2011، ما يدعم توسّع العلامة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقاعدة عملائها المتنامية.

-انتهى-

#بياناتشركات



