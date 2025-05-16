أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فورتريس للاستثمار ("فورتريس") الشركة العالمية الرائدة في إدارة الاستثمار، عودة "تشارلز سبيتكا" إليها واختياره رئيسًا لمكتبها في منطقة الشرق الأوسط. وسيتولى سبيتكا مهام قيادة أعمال الشركة في المنطقة إنطلاقًا من مقرها الإقليمي الجديد في سوق أبوظبي العالمي "أبوظبي العالمي (ADGM)"، والذي تم إعلان افتتاحه يوم الأربعاء الماضي، والذي يمثّل خطوة مهمة تعكس التزام "فورتريس" بتوسيع حضورها في منطقة الخليج التي تعد أحد أكثر أسواق الاستثمار حيوية في العالم.

ويمتلك سبيتكا الذي يقيم ويعمل في دولة الإمارات منذ خمس سنوات، خبرات ممتدة تزيد عن 20 عامًا في إدارة الاستثمارات وتمويل العقارات. وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سي دبليو للخدمات المالية"، وهي شركة عقارية استحوذت عليها شركة "فورتريس". وبعد قرابة ثماني سنوات من العمل في "فورتريس"، انتقل سبيتكا إلى عضوية مجالس إدارة العديد من شركات محفظة "فورتريس"، من بينها "دوفاليو" و"ماموث للشحن" و"أسباير لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات". كما قاد العديد من المبادرات الرئيسية في مجال إدارة الأصول وأسواق رأس المال، لا سيما القروض المتعثرة وتمويل العقارات التجارية.

وفي هذه المناسبة، قال تشارلز سبيتكا: "يسعدني تولي هذا المنصب الجديد وقيادة التوسع الاستراتيجي لـ "فورتريس" في منطقة الشرق الأوسط. ومن واقع خبراتي العملية وحياتي في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضي، بالإضافة إلى عملي لفترة ممتدة مع "فورتريس" وصلت إلى 15 عامًا تقريبًا، أثق بقدرتنا على بناء عمليات ناجحة للغاية في "أبوظبي العالمي"، لا سيما مع تركيزنا لاستقطاب أفضل الكوادر المتميزة في المنطقة. وسينصب تركيزنا على جمع رؤوس الأموال من المنطقة واستثمارها عبر قطاعات متنوعة، وذلك في إطار مساعينا للمساهمة في تنمية اقتصادات الخليج، ونقل خبراتها المتنامية إلى اقتصادات العالم."

وفي تعليق له على اختيار سبيتكا لهذا المنصب، قال درو ماكنايت، الرئيس التنفيذي المشارك لفورتريس: "سعداء بعودة "تشاك" إلى "فورتريس"، حيث ستقدم خبراته ومعرفته بالمنطقة وبمهام "فورتريس" دفعة قوية ستساعدنا على تسريع حضورنا وتوسيع نطاق عملياتنا الجديدة في منطقة الخليج. ونتطلع إلى بناء علاقات أعمق مع شركاء رأس المال وتأمين الفرص الاستثمارية المربحة لهم، وكذلك بناء علاقات مع كل الأطراف المعنية الآخرين في جميع أنحاء المنطقة."

وبصفته رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط، سيشرف سبيتكا على مبادرات "فورتريس" لتحقيق نموها وإدارة عملياتها، مع التركيز على توسيع أنشطة الاستثمار وجهود جمع رؤوس الأموال على مستوى المنطقة. كما سيمثّل التزامات "فورتريس" الاستراتيجية ويعزز شراكاتها، مستفيدًا من الكوادر المحترفة التي توفرها المنطقة لرصد فرص الاستثمار ومتابعتها بالتعاون مع الشركاء المحليين.

ويعد مكتب "فورتريس" الجديد في أبوظبي جزء من استراتيجيتها الشاملة لتوسيع عملياتها العالمية والاستجابة للطلب المتزايد على فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وستركز "فورتريس" على تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال التعاون مع شركائها المحليين وتحديد فرص الاستثمار ذات الإمكانات العالية في مختلف القطاعات، ومن بينها العقارات والبنية التحتية والتقنيات.

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