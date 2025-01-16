الإمارات العربية المتحدة، دبي: يسر فندق ماريوت ماركيز دبي في جوهرة الخور الإعلان عن انضمام خبيرين متمرسين إلى فريق القيادة، وذلك بتم تعيين كل من فريدريك راينش مديرًا عامًا للفندق، بينما انضم ستيفن جونستون مسؤولًا للترفيه.

تعيين فريدريك راينش مديراً عاماً لفندق ماريوت ماركيز دبي في جوهرة الخور

أعلن فندق ماريوت ماركيز دبي في جوهرة الخور عن تعيين فريدريك راينش مديراً عاماً جديداً للفندق. يتمتع فريدريك بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال إدارة الضيافة، مما يجعله منه إضافة قيمة إلى فريق قيادة الفندق، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على العمليات اليومية وتعزيز نمو الإيرادات وتعزيز مكانة الفندق كأحد أبرز الوجهات في دبي.

يمتلك فريدريك خبرة مميزة في العمل مع علامات تجارية مرموقة في مجال الضيافة، إذ عمل في كل من المملكة المتحدة وسيشل والسويد والإمارات العربية المتحدة. بدأ مسيرته المهنية كمدير مساعد لمكتب الاستقبال في فندق كوبثورن لندن جاتويك، وشغل عددًا من المناصب القيادية ومنها مدير عام فندق ذا دبي إيديشنن، إلى جانب خبرة واسعة في إدارة مجموعة من الفنادق الشهيرة في مدينة الحبتور ومنتجع الحبتور جراند.

وفي تعليقه على التعيين قال فريدريك راينش: "يشرفني تعييني مديراً عاماً لفندق ماريوت ماركيز دبي جوهرة الخور الذي يشهد مرحلة شيّقة، وأتطلع للعمل مع فريقنا الموهوب لتعزيز مكانته في تقديم تجارب لا تُنسى لضيوفنا."

تعيين ستيفن جونستون كمسؤول للترفيه في فندق ماريوت ماركيز دبي جوهرة الخور

كما أعلن فندق ماريوت ماركيز دبي جوهرة الخور عن تعيين ستيفن جونستون مسؤولًا جديدًا للترفيه، والذي يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة الإذاعة والترفيه، وسيتولى مسؤولية الإشراف على الأنشطة الترفيهية للفندق وضمان تقديم تجارب ممتعة ومبتكرة للضيوف.

وقبل انضمامه إلى ماريوت ماركيز، شغل ستيفن منصب مدير الترفيه في ياس بلازا أبوظبي، حيث أدار العديد من المبادرات الترفيهية، وتولى كذلك منصب رئيس قسم البرمجة في إذاعة جلف نيوز، وأشرف على محطات "راديو 1" و"راديو 2" في دبي. كما يتمتع ستيفن بخبرة واسعة في تأسيس المحطات الإذاعية حول العالم، بما في ذلك إطلاق أول محطة إذاعية إنجليزية بنظام CHR في الإمارات، وامتلاكه لمحطات إذاعية عبر الإنترنت في رأس الخيمة وتايلاند.

وفي هذا السياق قال ستيفن جونستون: "إنني سعيد للغاية بالانضمام إلى فندق ماريوت ماركيز دبي جوهرة الخور، فهي فرصة رائعة تمكنني من الجمع بين شغفي وخبرتي لتحسين تجربة الضيوف وتعزيز عروض الفندق الترفيهية."

نبذة عن ماريوت ماركيز دبي في جوهرة الخور

يضم فندق ماريوت ماركيز دبي في جوهرة الخور 590 وحدة فندقية تتضمن الغرف والأجنحة والشقق المجهزة بالكامل، والتي تمزج بين الراحة والوظيفة العملية بشكل فريد وسلس. يمتد الفندق ضمن أربعة أبراج تشمل 434 غرفة و156 شقة فندقية، بالإضافة إلى المرافق الحصرية المتنوعة مثل المطاعم الراقية وطابق المؤتمرات وغرف الاجتماعات إلى جانب المسبح الخارجي ومركز اللياقة البدنية، والسبا المتطورة. يقع ماريوت ماركيز دبي في جوهرة الخور بمنطقةبور سعيد.

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