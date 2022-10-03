يُولي من خلال قيادته الجوانب الثقافية والرؤية الهادفة للفخامة اهتماماً خاصاً

الكويت: ضمن إطار بناء وتطوير الكوادر المهنية المميزة، يسر فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع الإعلان عن ترقية مدير الفندق السابق، مارتن كيبينغ ذو التوجه الفني والثقافي، وتعيينه في منصب المدير العام.

بعد انضمامه إلى الفندق في عام 2021، حاملاً في جعبته 25 عاماً من الخبرات الغنية في مجال الضيافة الدولية الفاخرة التي قضى منها 13 عاماً مع فورسيزونز، ساعد كيبينغ في توجيه الأيقونة الكويتية للمجموعة خلال الفترة الأكثر تحدياً حتى الآن. وهو يستعد في الوقت الراهن لقيادة الفندق نحو حقبة جديدة من التميز، مدفوعة برؤية فورسيزونز المتمثلة في تقديم الفخامة العصرية على أصولها؛ وذلك من خلال تجارب الضيوف المميزة والهادفة التي تحتفي بالتواصل الثقافي وتدعم الاستدامة.

وفي تعليق له، قال كيبينغ: "الكويت لديها تراث مُشرِّف ومميز، وهناك العديد من المكونات الثقافية الرائعة التي ينبغي استكشافها؛ من الأسواق القديمة إلى المسجد الكبير، ومن المتاحف العظيمة إلى قدر رائع من الفن المعاصر. ويشرفني قيادة فريق موهوب للغاية، والالتزام بمشاركة قصص وجهتنا من خلال لمسات شخصية من التفكير والرعاية".

يُعد كيبينغ أحد المحترفين البارعين في هذه الصناعة. وهو محاور موهوب يجيد اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية، وقد أُسر منذ فترة طويلة بثقافات مختلفة. نشأ كيبينغ بالقرب من كولونيا، العاصمة الثقافية لراينلاند الألمانية، وقضى عطلات الصيف في استكشاف أوروبا مع عائلته، في حين أن حبه للفن جعله يأخذ فكرة دراسة الهندسة المعمارية بعين الاعتبار. ألهمت فترة عمله المبكرة في دورتشستر في لندن رؤيته للقيادة الفاخرة، وأدت إلى دراسته في كلية Les Roches المرموقة للضيافة في سويسرا. ومنذ انتقاله لأول مرة إلى فورسيزونز في واشنطن في عام 1997 كمدير مطعم، قام بصياغة مسيرة مهنية استثنائية تتضمن أدوار إدارية للعلامات التجارية الراقية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقد أعادت القيم والثقافة العائلية لفورسيزونز كيبينغ لينضم للفريق مجدداً، وهذه المرة في الكويت. يقع الفندق الحائز على العديد من الجوائز في قلب المدينة ويتمتع بأجواء الوجهة الحضرية، ويُلبي شغف الكويتيين بالضيافة الفاخرة والمبتكرة، ويقدم مزيجاً رائعاً من التصميم المتطور، إلى جانب مجموعة دولية رائعة من الفن المعاصر. وتجمع المساحات الخارجية المذهلة – التي تعُد مميزة بالنسبة لمثل هذا الموقع الحضري - بين الإطلالات الشاملة على المدينة والحديقة والتصميم المعماري لشركة جينسلر من سان فرانسيسكو، والتصميم الداخلي لشركة يابو بوشيلبيرغ من نيويورك، والمنتجع الصحي حمام السباحة العالمي المستوى. وتماشياً مع تقدير الكويتيين الملحوظ لفن الطهو الراقي، يتألق إبداع الطهي العالمي من ميلانو إلى طوكيو من خلال خمسة مطاعم وصالات تقدم كل شيء؛ من مأكولات الشرق الأقصى المبتكرة إلى التخصصات العربية واليابانية والشوكولاتة الفاخرة.

عمل كيبينغ في بيئات مختلفة عبر ثقافات متنوعة، وهو متحمس لتقديم تجربة ضيافة فاخرة تجمع بين أجواء المنتجعات وثقافة الأعمال. وتحت إشرافه، يُمكن للضيوف الانغماس أكثر في الثقافة العربية الملهمة، بما في ذلك استكشاف أطباق الطعام الشهية، والصيد بالصقور، وسباقات الهجن الشتوية، فضلاً عن شراكات الكونسيرج التي تكشف عن جواهر الكويت الخفية.

وتُعد الاستدامة عنصراً أساسياً في قيادة كيبينغ وأخلاقياته. ويسير الفندق على الطريق الصحيح لجعل غرف ضيوفه خالية من البلاستيك بحلول نهاية العام الحالي، في حين أن هناك المزيد من المبادرات في طور الإعداد، بما في ذلك تعزيز دعم المنتجين المحليين ومركزاً لمعالجة المياه ضمن بناء الفندق.

وينطلق كل ذلك من إدارة كيبينغ الماهرة والمحترمة لفريق الفندق المؤهل المكون من 400 شخص. وأشار كيبينغ إلى ذلك، بقوله: "لدينا أكثر من 43 جنسية هنا، لذلك من المهم بالنسبة لي إيجاد بيئة يشعر فيها الناس بأنهم جزءٌ من عائلة فورسيزونز. وانطلاقاً من هذا الأساس القوي، نهدف إلى تقديم تجربة متميزة بكل معنى الكلمة للضيوف، تعزز مكانة فورسيزونز بصفتها شركة رائدة في مجالها، وتشكل رؤية جديدة في طليعة صناعة الضيافة الفاخرة".

#بياناتشركات

- انتهى -