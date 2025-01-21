أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يسرّ فندق ذا سانت ريجيس أبوظبي الإعلان عن تعيين السيد "يومي إيجبلييي" مديرًا لقسم الغرف. يتمتع السيد إيجبلييي بخبرة مهنية تتجاوز 14 عامًا في قطاع الضيافة الفاخرة، حيث برع في تطوير فرق العمل، ووضع الاستراتيجيات التشغيلية، وإدارة العمليات المالية بكفاءة. وقد شهدت مسيرته المهنية العديد من الإنجازات المتميزة، أبرزها تحقيق مستويات رضا عالية لدى الضيوف وتعزيز التميز التشغيلي في فنادق عالمية مرموقة. ومن المتوقع أن تسهم خبرته القيادية في تعزيز تجارب الضيوف وتطوير معايير الخدمة الرفيعة التي يُعرف بها فندق ذا سانت ريجيس أبوظبي.

تشكّل خبرة السيد إيجبلييي الواسعة أساسًا صلبًا لدوره الجديد مديرًا لقسم الغرف في فندق ذا سانت ريجيس أبوظبي، حيث سيتولى الإشراف على جميع عمليات الغرف، بما في ذلك خدمات الاستقبال والكونسيرج وتجربة الضيوف وخدمة ركن السيارات وخدمات النظافة ومرافق اللياقة البدنية. بالإضافة إلى ما سبق، سيعمل السيد إيجبلييي على إدارة ميزانية قسم الغرف، بما يضمن تخصيص الموارد بحسب المستهدفات المالية للفندق. ومن خلال حرصه على تطبيق استراتيجيات مبتكرة، يهدف السيد إيجبلييي إلى تعزيز تجربة الضيوف والارتقاء بمستوى الرفاهية وتخصيصها والمحافظة على إرث سانت ريجيس المتميز في عالم الضيافة.

وتعليقًا على تعيين السيد يومي إيجبلييي مديرًا لقسم الغرف، صرّح المدير العام لفندق ذا سانت ريجيس أبوظبي، السيد كريم غربي، قائلًا: "يسرّنا أن نرحب بالسيد يومي في عائلة فندق سانت ريجيس أبوظبي...ونحن لواثقون من أنّ خبرته متعددة الأوجه وسجله الحافل بالنجاحات، سيضيفان قيمة استثنائيةً إلى التجارب الحصرية التي نفخر بتقديمها لكل ضيف وسيسهمان في ترسيخ مكانتنا الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة".

بدأ يومي إيجبلييي مسيرته المهنية في قطاع الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة فيريس ستيت. وخلال تواجده هناك، مكّنه شغفه بمجال تخصصه وسعيه إلى التميّز من الانضمام إلى مجموعة من أرقى الفنادق العالمية مثل أتلانتا ماريوت ماركيز ورينيسانس أتلانتا ميدتاون، حيث ساهم في تحسين مستويات رضا الضيوف ورفع تقييمات تجربة تسجيل الدخول بنسبة 6% وزيادة مبيعات الغرف إلى 13.1 مليون دولار.

ومع انتقاله إلى منطقة الشرق الأوسط، شارك السيد إيجبلييي في إطلاق العديد من المشاريع من أبرزها افتتاح فندق رينيسانس داون تاون دبي – المعروف الآن باسم، سانت ريجيس داون تاون - الذي سرعان ما احتل مكانة مرموقة ضمن أفضل 10 فنادق على موقع "تريب أدفايزر". كما قاد بنجاح عملية افتتاح استمرت ثلاثة أشهر لفندق "ذا دبي إديشن"، إضافةً إلى دوره الإشرافي على فريق من 245 موظفًا يعملون في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، حيث نجح معهم في تحقيق إنجاز باهر على مستوى الأداء والتميز التشغيلي للفندق.

ومؤخرًا، أشرف السيد إيجبلييي على التحضيرات لافتتاح فندق سانت ريجيس الموج في مسقط ما أثمر عن إطلاق ناجح واستثنائي. كما ساهم في إطلاق منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر وفندق ريتز كارلتون الوادي رأس الخيمة، إلى جانب دوره في افتتاح فندق بودروم إديشن.

تجدر الإشارة إلى أن السيد إيجبلييي، بخبرته الواسعة في الولايات المتحدة وتركيا والسعودية والإمارات ونيجيريا، قد ترك بصمة واضحة في بعض من أبرز العقارات الفاخرة على مستوى العالم.

نبذة عن فندق سانت ريجيس أبوظبي

يقع فندق سانت ريجيس أبوظبي في قلب مدينة أبوظبي على الكورنيش، ويجمع بين الضيافة العربية الأصيلة وما يزيد عن قرن من تقاليد سانت ريجيس المفصلة حسب الطلب، ما يضعه على قمة الوجهات المفضلة للأفراد المميزين الذين يقدرون المعيشة الفاخرة. ويضم الفندق الشهير 283 غرفة ضيوف فاخرة، وعددًا من المطاعم المميزة، فضلًا عن مساحة اجتماعات وفعاليات متطورة تمتد على 4,800 متر مربع، ومرافق صحية متطورة تمتد على مساحة تفوق 3,000 متر مربع. ويقدّم فندق سانت ريجيس أبوظبي أيضًا خدمة سانت ريجيس باتلر التي تشتهر بها علامة سانت ريجيس.

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