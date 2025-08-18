دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت فنادق حياة عن تعيين نزار وشاح نائب الرئيس الإقليمي للمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس التزام العلامة بتسريع النمو وتقديم تجارب ضيافة راقية في أنحاء المملكة. ويواصل وشاح عمله كمدير عام لفندق وريزيدنس جراند حياة الخبر، بالإضافة إلى إشرافه على استراتيجية العمليات والأداء وخطط التوسع في السوق السعودي. وتأتي هذه الخطوة لتعزز من السعودية كوجهة عالمية للسياحة والأعمال، حيث يُتوقع أن يقود وشاح مهمة تطوير محفظة فنادق حياة، وتعزيز حضور العلامة في السوق، وضمان التميز التشغيلي في المنشآت الحالية والمستقبلية.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال نزار وشاح، نائب الرئيس الإقليمي للمملكة العربية السعودية: "إنه لشرف لي أن أتولى هذه المسؤولية الموسعة في ظل التحولات الاستثنائية التي يشهدها قطاع الضيافة في المملكة. وأتطلع للعمل مع فرقنا المتميزة للمساهمة بفاعلية في هذه الرحلة ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030 "

يمتلك وشاح خبرة تزيد على 26 عاماً في مجال الضيافة الدولية، حيث شغل مناصب قيادية في قطاع الضيافة في الأردن وأذربيجان وصربيا وعُمان والسعودية. وخلال 17 عاماً الماضية، كان له دور محوري في تعزيز حضور علامة حياة في السعودية، متيحاً تجربة ضيافة متفوقة في الرياض وجدة والخبر. كما يشتهر وشاح بقيادته الاستراتيجية وتركيزه على تطوير المواهب، مع إسهامه في تمكين الكفاءات الوطنية السعودية وتعزيز الخبرات المحلية في صناعة الضيافة.

ويأتي تعيين نزار وشاح في إطار التزام حياة بدعم رؤية المملكة 2030، مع تركيز خاص على النمو المستدام، وتطوير المواهب، والابتكار السياحي. ومع تسارع تحول المملكة إلى مركز سياحي عالمي، تواصل حياة تقديم قيادات قوية وشراكات محلية متميزة وتجارب استثنائية للضيوف.

