دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فارنك الرائدة في إدارة المرافق ومقرها الإمارات العربية المتحدة عن تعيين عبد الله المأمون نائب الرئيس الأول للموارد البشرية والشؤون القانونية لدى الشركة، ليكون مسؤولاً عن قيادة نمو وتوسع شركة فليكسي تالينت التي تم إطلاقها مؤخراً.

تدمج شركة فليكي تالينت، وهي جزء من مجموعة شركات فارنك، حلول إدارة القوى العاملة المدعومة بالتكنولوجيا، من خلال أنظمة الرواتب الذكية، وتتبع الحضور الرقمي، وتحليلات القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للشركات تبسيط عمليات التوظيف عبر مجموعة من القطاعات الصناعية المتنوعة.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارنك: "بخبرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، أثبت عبد الله التزامه الراسخ بالتميز في إدارة رأس المال البشري، وتحسين أداء القوى العاملة، ووضع الاستراتيجيات القانونية، وقد مكّنته قدرته على بناء علاقات قوية بين الإدارة والموظفين والفرق القانونية من خلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة، ساهمت في تحقيق نجاح طويل الأمد".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "لقد كان لعبد الله دورٌ محوري في تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة للقوى العاملة، تتماشى مع الأهداف التنظيمية الأوسع لشركة فارنك، وقد أتاحت رؤيته الاستراتيجية، إلى جانب تركيزه التشغيلي، للشركة النمو رغم تحديات القطاع، مما عزز مكانة فارنك كشركة رائدة في قطاع إدارة المرافق".

وتُشكّل مسؤوليات عبد الله الإضافية مع فليكسي تالينت فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة عبد الله المهنية، فلقد ميّزته قدرته المتميزة على توسيع نطاق العمليات وإدارة فرق عمل كبيرة ومتنوعة كمبتكر حقيقي في مجال الموارد البشرية، وحاز على جوائز مرموقة في مجال الموارد البشرية من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ولا شك أن قدرته على قيادة الابتكار، وتبسيط العمليات، وبناء حلول مستدامة للقوى العاملة، ستساهم في تحقيق رؤية فليكسيتالينت في أن تصبح رائدة في استقطاب المواهب وإدارتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته علق عبدلله قائلاً: "في فترة وجيزة، أثبتت شركة فليكسي تالينت قدرتها على التكيف والابتكار في بيئة عمل متطورة، فالأمر لا يقتصر على سد فجوات القوى العاملة فحسب، بل يشمل أيضًا ابتكار حلول لرأس المال البشري تُساعد الشركات على الازدهار في بيئة تنافسية من خلال تحقيق أهداف استمرارية التشغيل وكفاءة التكلفة، وتثبت فليكسي تالينت يوماً بعد يوم بأنها على أهبة الاستعداد لتصبح الشريك الأمثل لإدارة القوى العاملة للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بفضل فريقها القيادي المميز، وحلول القوى العاملة المتطورة، وتركيزها على الاستدامة".

هذا وقد أطلقت شركة فارنك شركة فليكسي تالينت كشركة متخصصة في حلول القوى العاملة لتلبية الطلب المتزايد من الشركات التي ترغب في تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال والمرونة والفعالية من حيث التكلفة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الشركات في الإمارات العربية المتحدة على خدمات التعهيد إلى 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7%. وإذا استمر هذا النمو المتوقع حتى عام 2025، فستصل القيمة السوقية الإماراتية إلى حوالي 7.8 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

-انتهى-

#بياناتشركات