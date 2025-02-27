دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج» «فارماج» عن تعيين لجنة تنفيذية جديدة لقيادة دُفَّة الابتكار والتعاون في قطاع الأدوية للفترة من عام 2025 إلى 2027، ومواصلة رسالة الجمعية الرامية إلى تعزيز إتاحة العلاجات الحيوية ودعم تطور المنظومة الصحية في منطقة الخليج العربي.

تأسست جمعية "فارماج" عام 2005، وتضم 29 شركة عالمية رائدة في مجال الأبحاث الدوائية الحيوية في المنطقة. وتعمل الجمعية على تعزيز الابتكار والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمرضى عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الصحية، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والأخلاقيات العالمية.

وتضم اللجنة التنفيذية الجديدة نخبة من قيادات قطاع الصناعات الدوائية، وهم: "سامح الفنجري" الرئيس الجديد للجنة التنفيذية لـ "فارماج"، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان بشركة "أسترازينيكا"، إلى جانب "أشرف ملاك" نائب رئيس اللجنة التنفيذية، المدير الإداري لشركة "إم إس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و"أحمد أبو الفضل" عضو اللجنة التنفيذية، المدير العام لشركة "ميرك سيرونو" في الخليج، و"ديدريك كوك" عضو اللجنة التنفيذية، رئيس شركة "بايوجين" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و"الحسين عبداللطيف" عضو اللجنة التنفيذية، المدير العام لمنطقة الخليج وبلاد الشام في شركة "أبفي"، و"مازن بشير" الرئيس السابق للجنة وعضو حالي في اللجنة التنفيذية، المدير الإقليمي لشركة "أبوت" لمنطقة الخليج وبلاد الشام والأسواق الناشئة. إضافة إلى "بيدرو ماتوس روزا" عضو اللجنة التنفيذية، والمدير العام لشركة "جونسون آند جونسون للأدوية المبتكرة" في الخليج.

وبهذا الصدد، أعرب "سامح الفنجري"، الرئيس الجديد للجنة التنفيذية لـ "فارماج" عن فخره واعتزازه بقيادة اللجنة للفترة من 2025 وحتى2027. وبالنيابة عن الشركات الأعضاء، قدّم شكره للرئيس السابق، "مازن بشير"، وللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها على مساهماتهم القيادية القيّمة خلال العامَيْن الماضيين، والتي استندت إلى قاعدة صلبة من الإنجازات التي حققتها الجمعية على مدار عشرين عامًا. وأشار "الفنجري" إلى التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، وما تحمله من فرص وتحديات جديدة. وأكد التزام الجمعية بالتعاون المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، والتركيز على تعزيز الابتكار وضمان وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المتطورة، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة.

وخلال الفترة الماضية من عام 2023 إلى 2025، نجحت اللجنة التنفيذية السابقة لـ "فارماج" في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية مثل مؤسسة الإمارات للدواء، ودائرة الصحة أبوظبي لدعم مبادرات الرعاية الصحية المستدامة، كما لعبت دورًا بارزًا في مناسبات ومؤتمرات عالمية مثل "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية" و"المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024"، لترسيخ مكانة الخليج كمركز ريادي في قطاع الأدوية.

وساهمت فرق العمل التابعة لـ "فارماج" في تحقيق إنجازات نوعية في الفترة الماضية، حيث عمل "فريق الأخلاقيات والامتثال" على ترسيخ معايير الشفافية، فيما ساهم "فريق سياسات الملكية الفكرية" في تعزيز الإطار التنظيمي للابتكار، بما في ذلك تنظيم مائدة مستديرة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مستقبل الملكية الفكرية وسبل حماية حقوق الابتكار في المنطقة.

نبذة عن جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج"

تأسست جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج" عام 2005، وتمثل مجموعة من 29 من كبرى الشركات العالمية في مجال الأبحاث الدوائية الحيوية العاملة في منطقة الخليج. وتلتزم الشركات الأعضاء بتطوير علاجات مبتكرة تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتمكينهم من العيش بصحة أفضل وإنتاجية أعلى.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الصحية والهيئات التنظيمية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، وتهيئة بيئة شفافة تدعم قطاع الأدوية الحيوية. وانطلاقًا من ميثاق الأخلاقيات العالمي الذي تتبناه، تحرص الجمعية على ترسيخ ممارسات مسؤولة وشفافة تعزز الثقة في القطاع.

وتواصل "فارماج" العمل عن كثب مع صناع القرار لدعم الأبحاث الطبية المبتكرة، وتسريع وتيرة التطورات العلاجية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن للمرضى اليوم فرصًا علاجية متقدمة، ويمنح الأمل لمستقبل علاجي واعد في منطقة الخليج.

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