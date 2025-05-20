أبوظبي، الإمارات: ضمن جهودها لتعزيز دور الشركات العائلية وقدرتها على مواصلة النجاح عبر الأجيال، أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تعيين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لقيادة مجلس أبوظبي للشركات العائلية الذي تأسس حديثاً.

تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية رؤية الغرفة في تعزيز أسس الشركات العائلية، بما يضمن مساهمتها في دعم مرونة اقتصاد أبوظبي وازدهاره على الأمد الطويل.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تمثل الشركات العائلية الركيزة الأساسية للقطاع الخاص في أبوظبي، حيث تُسهم في نمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عالمياً. وإذ نضاعف جهودنا لتسريع مسيرة ’اقتصاد الصقر‘ للتحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار الذكي والمستدام، نؤكد التزامنا بتمكين الشركات العائلية من أجل تحيق المزيد من التوسع والاستفادة من فرص الاستثمار محلياً ودولياً."

وأضاف معالي الزعابي: "تُعزز هذه التعيينات الدور المحوري لغرفة أبوظبي في دعم القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المستقبل. وتسهم الخبرات والرؤى القيادية لأعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية في تطوير قدرات هذه الشركات في القطاعات ذات الأولوية، بما يرسخ دورها محركاً رئيسياً في المرحلة المقبلة من مسيرة التطور الاقتصادي لإمارة أبوظبي".

وقامت الغرفة بتعيين سعادة خالد الفهيم رئيساً لمجلس أبوظبي للشركات العائلية، وسعادة مسعود المسعود نائباً لرئيس المجلس، من أجل تولي مهام توجيه جهود المجلس نحو تمكين الشركات العائلية من النمو والتطور، وتعزيز مساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

يتمتع سعادة خالد الفهيم بخبرات تمتد لأكثر من 20 عامًا، ويشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ويحظى بتقدير واسع لخبرته في حوكمة الشركات ومجالس الإدارة في منطقة الشرق الأوسط. وساعد الفهيم، طوال مسيرته المهنية، الشركات على تجاوز تحديات إعادة الهيكلة المعقدة، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، لا سيما في القطاع المالي.

بالإضافة إلى مهامه في غرفة أبوظبي، يشغل الفهيم عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة "بلاك لاين" و"إي أن بي دي" (ريت)، كما يرأس مجلس إدارة "شركة أراضي العقارية" و"أجياد كابيتال"، فضلاً عن كونه شريك منتسب في "بيت عائلة الأعمال"، كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والخدمات في مجموعة الفهيم. ويحمل سعادة خالد الفهيم درجة الماجستير في الدبلوماسية من جامعة وستمنستر، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

بدوره، يتمتع سعادة مسعود المسعود، نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، بخبرات واسعة في مجال الأعمال وريادة الأعمال، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس ومؤسس جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين التي تدعم الابتكار في المراحل المبكرة.

كذلك، يشغل المسعود مهام نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للنفط والغاز وعضو مجلس إدارة مجموعة المسعود. وخلال عمله نائباً للعضو المنتدب لشركة المسعود للسيارات، قام بدور رئيسي في تعزيز مكانة الشركة الريادية في قطاع السيارات في أبوظبي.

يُذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أطلقت مجلس الشركات العائلية في أبوظبي في ديسمبر 2024 بهدف دعم الشركات العائلية ومساعدتها على مواكبة التغييرات، وتحديث العمليات، والقيام بدور أكثر فاعلية في جهود التنويع الاقتصادي. ويعمل المجلس على تعزيز الاستدامة من خلال تشجيع الابتكار، وتوفير فرص العمل، والمشاركة في اقتصاد المعرفة.

ويعكس تأسيس المجلس أهمية الدور الذي تقوم به الشركات العائلية، التي تُشكل جزءًا أساسيًا من القطاع الخاص، والجهود المبذولة لتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة واستمراريتها عبر الأجيال.

نبذة عن غرفة أبوظبي

تعدّ غرفة تجارة وصناعة أبوظبي منظّمة ريادية في مجال دعم الأعمال في أبوظبي. وفي ظل تركيزها على تعزيز التجارة والاستثمار، تقوم الغرفة بدور رئيسي في دعم نمو اقتصاد أبوظبي، و خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. كما تهدف الغرفة، عبر اعتماد مبادرات وشراكات متنوّعة، إلى ترسيخ بيئة صديقة للأعمال تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الإمارة.

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