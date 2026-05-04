مدينة الكويت– في إطار مساعيها المتواصلة لتطويرعملياتها الاستثمارية وتعزيز خدماتها، أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م "إنفست جي بي"، الذراع الاستثماري لبنك الخليج، عن انضمام السيد/ عمار طالب حاجيه في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار، وذلك اعتبار من تاريخ 4 مايو 2026. ويعكس هذا القرار التزام الشركة باستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في المناصب القيادية، وجهودها لتعزيز دورها في القطاع المالي والاستثماري في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفست جي بي"، السيد/ هاني محمد العوضي:

"يسرنا انضمام السيد/ عمار حاجيه إلى فريق عمل الشركة ، حيث يتمتع بخبرات استثمارية واسعة ومعرفة مؤسسية عميقة، قاد من خلالهما العديد من المبادرات الاستراتيجية في مجالات إدارة الأصول والثروات، والوساطة المالية، والحوكمة المؤسسية."

وأضاف: "يمتلك حاجيه فهمًا عميقاً لأولوياتنا الاستراتيجية، نظراً لخبراته السابقة بقطاع الاستثمار في بنك الخليج ، كما لعب دوراً محورياً في تأسيس شركة إنفست جي بي"، من خلال تطوير خطط العمل، والمساهمة في تصميم الأطر التشغيلية والحوكمة، وإدارة انتقال خطوط الأعمال، إضافة إلى تطوير نموذج التشغيل المستقبلي بما يضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية والأولويات الاستراتيجية للبنك."

ويتمتع حاجيه بخبرة تمتد لأكثر من 21 عامًا في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية ، كان آخرها توليه منصب المدير العام بالتكليف - رئيس قطاع الاستثمار في بنك الخليج. كما شغل عدة مناصب قيادية، وعضويات في مجالس إدارات شركات محلية وإقليمية وجهات حكومية، من بينها شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، وشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والشركة الأولى للوساطة المالية، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، إلى جانب "جي إس جلوبل كابيتال ليمتد – باكستان". كما يشغل عضوية وحدة تنظيم التأمين كعضو مستقل في اللجنة العليا منذ تأسيسها.

ويحمل حاجيه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص التمويل) من جامعة الكويت، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة الاستراتيجية من كلية ماستريخت لإدارة الأعمال في الكويت، بالإضافة إلى عدد من الشهادات والدورات المتخصصة في مجالات الاستثمار والقيادة الاستراتيجية من كلية هارفارد كينيدي وجامعة كورنيل (كلية العلاقات الصناعية والعمل).

تفتخر شركة إنفست جي بي" بتشكيل فريق من نخبة الكفاءات في القطاعين المصرفي والاستثماري، كما تولي أهمية كبيرة لتمكين المواهب الكويتية، حيث تبلغ نسبة التكويت في المناصب التنفيذية العليا في الشركة 80%، تأكيدًا على التزامها بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة مستقبل القطاع المالي في الكويت.

