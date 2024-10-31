الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت "بروف بوينت"، الشركة العالمية الرائدة في الأمن السيبراني والامتثال، عن تعيين عبد الله الجندل في منصب المدير الإقليمي بالمملكة العربية السعودية. ويتمتع الجندل بخبرة تزيد عن العقدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، حيث سيساعد تعيينه على لتعزيز حضور "بروف بوينت" في السوق السعودية وتعميق التزامها نحو عملائها بالمملكة.

ومن خلال منصبه الجديد، يتولى الجندل إدارة العمليات التجارية الشاملة في المملكة، إضافة إلى قيادة جهود توسع الشركة وبناء فريق عمل سعودي يتميز بالكفاءة العالية. كما سيعمل على تعزيز الابتكار وتحقيق النمو في السوق، مما يتماشى مع التزام "بروف بوينت" المستمر بالاستثمار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

يتمتع الجندل بخبرة متميزة تمتد لأكثر من عقدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والتعامل مع تحديات العملاء وتقديم حلول فعالة لها، إلى جانب قيادته لفِرق مبيعات ناجحة وتطوير استراتيجيات عمل مبتكرة.

مع تزايد التهديدات السيبرانية في المملكة، لا يزال الخطأ البشري يشكل التحدي الأكبر لرؤساء أمن المعلومات؛ إذ أظهر "تقرير وجهات نظر رؤوسا أمن المعلومات لعام 2024" الصادر عن "بروف بوينت" أن 84% من مدراء أمن المعلومات في المملكة يرون في الخطأ البشري نقطة ضعف رئيسية. ورغم ذلك، فإن 67% منهم يشعرون بقدرتهم على التصدي لهذه التهديدات، مقارنة ب 51% فقط في العام الماضي. كما يتطلع 96% منهم إلى تبني حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات الإلكترونية المعقدة التي تستغل نقاط الضعف في العنصر البشري.

وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وشمال اوروبا: "تشهد المؤسسات والشركات في المملكة تهديدات سيبرانية متطورة ومتنوعة، ونحن ملتزمون بتعزيز الحماية من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة. ويمثل عبدالله الجندل وسجل خبراته الحافل إضافة قوية في سعينا لتقديم حلول سيبرانية مبتكرة تحمي الشركات في المنطقة من التهديدات المتزايدة".

من جانبه، قال عبدالله الجندل، مدير بروف بوينت في المملكة العربية السعودية: "إن بروف بوينت هي الشريك الموثوق للأمن السيبراني لكبرى الشركات العالمية. واليوم، لدينا فرصة لتعزيز التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية، وأتطلع إلى تقديم حلول بروف بوينت المبتكرة والحائزة على جوائز عديدة إلى السوق السعودية، لمساعدة المؤسسات في المملكة على التعامل مع مشهد التهديدات السيبرانية المتزايد تعقيدًا، لحماية أفرادها وتأمين بياناتها بشكل أفضل."

قبل انضمامه إلى "بروف بوينت"، تولى عبدالله الجندل عدة مناصب قيادية في كل من Splunk وF5 Networks وFireEye وCisco، حيث أدار عمليات تطوير الأعمال والمبيعات في المنطقة.

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نبذة عن بروف بوينت:

شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال تحمي أكبر أصول المؤسسات وأكبر المخاطر ألا وهي الأفراد. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى السحابة، تساعد بروف بوينت الشركات حول العالم على إيقاف التهديدات المستهدفة وحماية بياناتها وجعل مستخدميها أكثر مرونة ضد الهجمات الإلكترونية. تعتمد المؤسسات الرائدة من جميع الأحجام، بما في ذلك 75 % الشركات المدرجة في مجلة Fortune 100. وتعمل الشركة على إبجاد حلول الأمان والامتثال التي تركز على الأفراد والتي تخفف من المخاطر الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني، والسحابة، والوسائط الاجتماعية، والويب.

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