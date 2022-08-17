الرياض / دبي: أطلقت شركة "عاج" للاستثمار العقاري مهرجان "جلوريا" 2022م ابتداء من تاريخ 15 أغسطس حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022م بهدف دعم شركاءها التجاريين في مركز الأعمال "جلوريا" الذي يقع في موقع استراتيجي ومهم في حي الريان على طريق الإمام أحمد بن حنبل، وسيقدم المهرجان الذي يمتد على مدار 45 يوماً جوائز للزوار من ضمنها سحب على سيارة موديل 2023م وكوبونات شرائية قيمة الواحدة منها 1000 ريال سعودي، وسيتم السحب بتاريخ 2 أكتوبر القادم.

وصرح رئيس مجلس إدارة " عاج " خالد محمد الخضير أن شركة " عاج " للاستثمار العقاري تحرص دائماً على نجاح شركاءها ، وتقديم الدعم اللازم والمستمر للنهوض بمشاريعهم بما يسهم في نجاحها، وتعزيز الثقة بين الشركاء، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة في الحفاظ على مركزها الريادي في قطاع الاستثمار العقاري،

ويأتي مركز الأعمال "جلوريا" كرافد مهم للتنمية في المنطقة، وفرصة لخلق المزيد من الوظائف لشباب وشابات الوطن، وبيئة مناسبة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع حيث يحتوي المركز على مساحات تأجيرية تقدر بـ 9000م2 مناسبة لمختلف الأنشطة بين مكاتب ومعارض اتصالات.

وتعد “عاج” شركة سعودية مساهمة تابعة لمجموعة الخضير، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتقدم العديد من الحلول العقارية والمشاريع المتنوعة التي تجاوزت اكثر من (1500) منتجاً عقارياً، بالإضافة إلى باقة من المحافظ الاستثمارية العقارية والمالية والاستثمار في الصناديق العقارية.

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