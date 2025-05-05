تعيين بول كارول لتولي منصب رئيس القطاع التجاري

أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن تعيين ثلاثة قياديين في مناصب تنفيذية عليا لدعم المرحلة القادمة من توسّع ونمو الشركة:

الكابتن أيمن الشمري – رئيس قطاع التشغيل:

شغل الكابتن أيمن منصب نائب الرئيس لعمليات الطيران في طيران الجزيرة قبل ترقيته، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 33 عاماً في مجال الطيران، تولى خلالها مسؤوليات عديدة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والخطوط الجوية الكويتية، حيث يختص في التدريب والسلامة والامتثال التنظيمي، ويحمل دبلوم في إدارة عمليات شركات الطيران من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) بالإضافة إلى شهادات من جامعة كرانفيلد. منذ انضمامه إلى طيران الجزيرة في عام 2018، كان له دور أساسي في تطوير عمليات الطيران وتدريب الطواقم وتعزيز الكفاءة التشغيلية .



شغل الكابتن أيمن منصب نائب الرئيس لعمليات الطيران في طيران الجزيرة قبل ترقيته، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 33 عاماً في مجال الطيران، تولى خلالها مسؤوليات عديدة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والخطوط الجوية الكويتية، حيث يختص في التدريب والسلامة والامتثال التنظيمي، ويحمل دبلوم في إدارة عمليات شركات الطيران من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) بالإضافة إلى شهادات من جامعة كرانفيلد. منذ انضمامه إلى طيران الجزيرة في عام 2018، كان له دور أساسي في تطوير عمليات الطيران وتدريب الطواقم وتعزيز الكفاءة التشغيلية جيني سيتي – رئيس القطاع البشري:

انضمت جيني إلى طيران الجزيرة في عام 2018، ولعبت دوراً محورياً في تحويل ثقافة الشركة ومواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع الأهداف المؤسسية. وتتمتع بخبرة عالمية تزيد عن 24 عاماً في إدارة الموارد البشرية، وتحمل مؤهلات مرموقة تشمل FCIPD و PMP ™ و ® GPHR و ™ SPHRi و SHRM-SCP ، لتواصل المساهمة في بناء بيئة عمل شاملة تتسمم بالأداء المتفوق في الشركة.



انضمت جيني إلى طيران الجزيرة في عام 2018، ولعبت دوراً محورياً في تحويل ثقافة الشركة ومواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع الأهداف المؤسسية. وتتمتع بخبرة عالمية تزيد عن 24 عاماً في إدارة الموارد البشرية، وتحمل مؤهلات مرموقة تشمل و و و و ، لتواصل المساهمة في بناء بيئة عمل شاملة تتسمم بالأداء المتفوق في الشركة. بول كارول – رئيس القطاع التجاري:

ينتقل بول إلى طيران الجزيرة من مجموعة "إير آسيا" حيث شغل منصب رئيس الشؤون التجارية للمجموعة. يمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع الطيران، شملت إدارة الإيرادات والخدمات المساندة وتخطيط شبكة الوجهات والتسويق والشؤون التنظيمية على مستوى مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا. ويتولى اليوم بول تنفيذ خطة التوسّع التجاري لطيران الجزيرة عبر دفع الابتكار في المبيعات بما يدعم توسع الأسطول وشبكة الوجهات والطاقة الاستيعابية. كما سيشرف على تعزيز التواجد الرقمي والتجاري للشركة، وتوسيع نطاق الخدمات المساندة.

بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، باراثان باسوباثي: "نرحب بانضمام بول إلى فريق طيران الجزيرة في وقت نرسم فيه ملامح النمو المستقبلي لشركتنا، حيث أن وجود كفاءات قيادية بخبرات راسخة له دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو. ولا شك أن الخبرة الواسعة التي يمتلكها بول ونهجه الابتكاري سيسهمان في قيادة استراتيجيتنا التجارية، ودعم خطط التوسع، والمساهمة في إعادة تعريف تجربة العملاء وتعزيزها من خلال القنوات الرقمية والمباشرة بما يلبي تطلعاتهم. إن انضمامه إلى الفريق التنفيذي يشكّل بداية مرحلة جديدة لطيران الجزيرة في وقت تستعد فيه الشركة لاقتناص فرص نمو واعدة في المنطقة."

ومن جانبه، قال بول كارول: "سعيد جداً بالانضمام إلى طيران الجزيرة في هذا الوقت المفصلي من مسيرتها التحوّلية، وأتطلع للعمل مع هذا الفريق الكفء لتنفيذ خارطة التوسّع الطموحة التي تتضمن إطلاق وجهات جديدة وتعزيز تجربة العملاء وتطوير سبل تفاعلهم مع الشركة عبر منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك إعادة إطلاق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني."

وأعرب باراثان عن سعادته بترقية كل من الكابتن أيمن وجيني إلى مناصب تنفيذية، مشيراً إلى أن خبرتهما القيادية الواسعة التي ستكون ضرورية لتوسيع نطاق العمليات ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على السفر. وقال: "إن التزام الكابتن أيمن بأعلى معايير السلامة والامتثال والتميز التشغيلي لا يُضاهى، فيما يعكس شغف جيني في مجال الموارد البشرية والتطوير المؤسسي رؤيتنا لبناء بيئة عمل محفّزة تُسهم في تحقيق نمو مستدام."

وقالت جيني سيثي في هذا الصدد: "يشرفني أن أتولى منصب رئيس القطاع البشري في طيران الجزيرة تتويجاً لسنوات من العمل مع فريق مميز حقق إنجازات كبيرة، حيث سنواصل العمل معاً بناء حلول مبتكرة تتمحور حول الموظف وتمكّنه مهنياً في بيئة عمل محفزة. موظفونا هم في صميم كل ما نقوم به في طيران الجزيرة، وأنا ملتزمة بتوفير بيئة يشعرون فيها بالتقدير والإلهام، وتمكنهم بالأدوات التي يحتاجون لها للنجاح."

ومن ناحيته، قال الكابتن أيمن الشمري: "لي الشرف أن أتولى هذه المسؤوليات الجديدة في وقت تتسارع فيه خطط طيران الجزيرة للنمو والتوسع في أسواق جديدة، إذ ستكون أولويتي ضمان التميز التشغيلي، والحفاظ على أعلى معايير السلامة، وتعزيز الكفاءة في مختلف جوانب العمليات. أتطلع إلى مواصلة العمل مع فريقنا المتميز لدعم رؤية طيران الجزيرة الطموحة وتقديم تجربة سفر استثنائية لعملائنا."

واختتم باراثان حديثه قائلاً: " تُجسد هذه التعيينات القيادية انطلاقة تنفيذ استراتيجية التحوّل التي تنتهجها الشركة، والتي تركز على تعزيز تجربة المسافرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لهم. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع طلبية الشركة الحالية التي تضم 26 طائرة إيرباص جديدة، تشمل 18 من طراز A320 و8 من طرازA321، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حركة المسافرين، ومواصلة توسيع عملياتنا، ودخول أسواق جديدة، وتسريع وتيرة استراتيجيتنا التجارية والرقمية. هذا التوسع يضيف مستوى جديد من المتطلبات، ما يستدعي تعزيز فريق القيادة لدينا لضمان مواكبة نمو الأسطول وتوسع شبكة الوجهات."

وأضاف: " تماشيا مع جهود الحكومة في خلق فرص العمل، نخطط لتوفير أكثر من 1,000 وظيفة جديدة، بالإضافة إلى 5,000 وظيفة غير مباشرة في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، دعماً لأهداف التوظيف الوطنية وتعزيزًا لقدراتنا التشغيلية."

يذكر أن طيران الجزيرة تخدم حالياً أكثر من 60 وجهة بأسطول مكون من 24 طائرة، وذلك عبر مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، في حين تستعد لمزيد من التوسع والتحول الرقمي خلال السنوات القادمة.

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

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