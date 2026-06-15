الكويت، أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن تعيين أندرو ليتلدالي رئيساً للقطاع المالي، على أن يتسلّم مهامه رسمياً في الأول من يوليو 2026.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي باراثان باسوباثي: "سعيدون بانضمام أندرو إلى الفريق التنفيذي في طيران الجزيرة، ونحن على ثقة بالقيمة التي سيضيفها إلى مسيرة نمو الشركة المستقبلية بفضل خبرته الواسعة في الشؤون المالية في قطاع الطيران تحديداً وكذلك في قيادة وتنفيذ الاستراتيجيات المالية ودعم التحوّل المؤسسي وإدارة رأس المال، حيث أن المرحلة القادمة من نمو "الجزيرة" تهدف إلى مواصلة التوسّع والتركيز على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء والموظفين."

وتوجّه باسوباثي بالشكر والتقدير إلى نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي الحالي، كريشنان بلاكريشنان، قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع أفراد عائلة طيران الجزيرة، أتقدم بخالص الامتنان لكريشنان على كل ما قدّمه خلال سنوات عمله معنا. لقد كان شريكاً حقيقياً في بناء الأسس المالية للشركة ودعم استراتيجية نموها وقيادتها عبر مرحلة محورية من التحوّل والتوسع. نتمنى له مزيداً من التوفيق في مسيرته، ونُثمّن دعمه لعملية الانتقال السلس ومواصلة عمله مع الشركة حتى نهاية يوليو 2026."

عن أندرو ليتلدالي

يحمل أندرو زمالة المعهد المعتمد للمحاسبين الإداريين (FCMA)، كما يتمتع بخبرة دولية واسعة تتجاوز 25 عاماً في قيادة الإدارات المالية، شملت مناصب تنفيذية عليا في قطاع الطيران. وتشمل مجالات خبرته تطوير الاستراتيجيات المالية وتمويل أساطيل الطائرات وإدارة رأس المال وعلاقات المستثمرين وإعادة الهيكلة المؤسسية.

وقد عمل مع كبرى شركات الطيران العالمية، من بينها AirAsia و AirAsia X و Air Arabia عبر أسواق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

تأتي هذه الخبرة الثرية لتُعزز إمكانيات فريق القيادة التنفيذية في طيران الجزيرة في مرحلة تواصل فيها الشركة توسيع شبكتها وعملياتها وتُرسّخ مكانتها بوصفها إحدى شركات الطيران الرائدة في المنطقة.

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