​​​​​​الكويت، أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن تعيين نايجل فانينغ في منصب نائب الرئيس للاستراتيجية وعلاقات المطارات ضمن الفريق التجاري، وذلك في خطوة تعزز فريقها القيادي مع استمرار الشركة في تنفيذ خططها لتوسيع عملياتها وتنمية شبكة وجهاتها.

ويتمتع فانينغ بخبرة عالمية تمتد لأكثر من عقدين في قطاع الطيران، حيث شغل مناصب قيادية في عدد من أبرز شركات الطيران والمطارات، من بينها الاتحاد للطيران، وجيت ستار (التابعة لمجموعة كانتاس)، ومطار سيدني، وإيزي جيت. وينضم إلى طيران الجزيرة قادماً من الاتحاد للطيران، حيث كان يشغل منصب مدير الاستراتيجية التجارية، ولعب دوراً محورياً في دفع نمو الإيرادات وتوسيع الشبكة وتنفيذ مبادرات التحول التجاري.

وفي منصبه الجديد، سيتولى نايجل قيادة جهود التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الشراكات مع المطارات، ومبادرات تطوير الشبكة، دعماً لطموحات طيران الجزيرة طويلة الأمد وتعزيزاً لمرونتها التشغيلية، وذلك تحت إشراف بول كارول، رئيس القطاع التجاري، بهدف تعزيز استراتيجية النمو وتوسيع الشراكات مع المطارات.

وبهذه المناسبة، قال بول كارول: "يسعدنا انضمام نايجل إلى فريقنا، حيث يأتي برؤية استراتيجية وخبرة تنفيذية عبر مختلف خطوط العمليات التي تقوم عليها طيران الجزيرة. ولا شك أن خبرته ستساند أعمال التخطيط لشبكة الوجهات وإدارة الإيرادات وإبرام الشراكات مع المطارات وذلك في خطوة تعزز قدراتنا التجارية بشكل كبير. وفيما نواصل التوسع بشبكة وجهاتنا واستكشاف فرص جديدة للنمو، سيكون لقيادته دور أساسي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من توسع طيران الجزيرة."

من جانبه، قال ناصر العبيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في طيران الجزيرة: "يسعدنا انضمام نايجل إلى طيران الجزيرة في مرحلة محورية من مسيرة الشركة، وهو ما يعكس وضوح توجهاتنا وطموحاتنا في مواصلة البناء على قصة نجاحنا في الكويت ومنطقة الخليج. وفي ظل بيئة تشغيلية ديناميكية نواصل فيها توسيع شبكتنا وتحسين قدراتنا، فإن خبرة نايجل الطويلة في التخطيط الاستراتيجي على المستوى التجاري والشبكات والشراكات مع المطارات ستكون أساسية لدعم هذه المسيرة، هذا بالإضافة إلى نظرته العالمية وسجله الحافل في تحقيق النمو والتحول اللذين سيعززان قدرتنا على تنفيذ رؤيتنا طويلة الأمد وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا."

قبل انضمامه إلى الاتحاد للطيران، شغل نايجل عدة مناصب قيادية في جيت ستار على مدى 12 عاماً، من بينها رئيساً لقطاع الشبكات والجداول والشراكات مع شركات الطيران في المجموعة، حيث قاد استراتيجية نمو الشبكة طويلة الأمد والتخطيط للسعة التشغيلية والعمل على الشراكات عبر عدة أسواق. كما تولى مناصب قيادية في إدارات التسعير والإيرادات الرئيسية والإضافية، حيث كان مسؤولاً عن الأرباح والخسائر وحقق سجلاً متميزاً على مستوى الأداء التجاري والابتكار.

ويحمل نايجل شهادة الماجستير في إدارة النقل الجوي من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ليمريك في إيرلندا.

ويأتي هذا التعيين للتأكيد على التزام طيران الجزيرة بتعزيز فريقها القيادي، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع أسطولها وتنمية شبكة وجهاتها وتعزيز قدراتها التشغيلية والتجارية بما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأمد.

