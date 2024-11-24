دبي: أعلنت طيران الإمارات عن تعيين خلفان السلامي مديراً جديداً لعملياتها في الكويت والعراق، وذلك في إطار التعيينات التجارية الأخيرة في العديد من الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتولى خلفان، من مكتب الكويت، الإشراف على عمليات طيران الإمارات في كلا البلدين، ودعم الاستراتيجية التجارية وعمليات الأعمال الخاصة بالناقلة، بما في ذلك دفع النمو وتعزيز تواجد طيران الإمارات في كل من الكويت والعراق.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يضطلع مديرو العمليات التجارية في طيران الإمارات بدور أساسي في تعزيز مسيرة العمليات التجارية للناقلة، وتؤكد هذه التنقلات على مساهماتهم المتواصلة في تنمية أعمالنا، وكلنا ثقة من أنهم سيقومون من خلال أدوارهم الجديدة بتمثيل طيران الإمارات بشكل متميز في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا، وخدمة عملائنا وتعميق العلاقات مع شركائنا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية لطيران الإمارات في هذه الأسواق الرئيسية".

وانضم خلفان إلى طيران الإمارات منذ نحو 10 سنوات، وشغل سابقاً منصب مدير طيران الإمارات في المغرب وموريتانيا. كما عمل سابقاً في الكويت لمدة 3 سنوات كمدير تجاري، حيث كان مسؤولاً عن تعزيز الأنشطة التجارية والعلاقات القائمة للناقلة.

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال خلفان السلامي: "أنا متحمس للعودة إلى السوق التي بدأت فيها مسيرتي المهنية مع طيران الإمارات، وأتطلع إلى تولي زمام المبادرة في الإشراف على عمليات طيران الإمارات في كل من الكويت والعراق. وسأعمل مع الفرق المحلية لتعزيز علاقاتنا مع شركائنا التجاريين والصناعيين، فضلاً عن توسيع حضور الناقلة في كلا السوقين".

بدأت طيران الإمارات عملياتها في الكويت منذ أكثر من 35 عاماً، حيث بدأت بست رحلات أسبوعية فقط. واليوم، تشغل الشركة ثلاث رحلات يومية من وإلى الكويت، كما قدمت مؤخراً طائرة البوينج 777 المحدثة والمزودة ذات الأربع درجات، والتي تتميز بأحدث التصميمات الداخلية ومقصورات الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال الجديدة كلياً. كما بدأت طيران الإمارات عملياتها إلى العراق في عام 2011 من خلال البصرة وبغداد.

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