عزز التعيينات الجديدة القيادة المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، وتدعم تنفيذ استراتيجيته الطموحة

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تعيين سعد الكرود رئيساً للإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية. شغل الكرود منصب كبير الإداريين في الصندوق منذ عام 2021. يأتي الإعلان عقب تعيين المهندس أيمن المديفر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياَ لشركة نيوم. كما أعلن الصندوق تكليف مرام الجهني بمنصب كبير الإداريين، وتعيينها أميناً عاماً لمجلس إدارة الصندوق.

وسيشرف الكرود، من خلال منصبه الجديد، على تطوير محفظة الصندوق في قطاع العقارات والبنية التحتية في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى، إلى جانب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى.

وانضم الكرود إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام 2016، حيث تولى منصب مدير إدارة أصحاب المصلحة، ليشرف على شؤون مجلس إدارة الصندوق واللجان التابعة وإدارة العلاقات الدولية والعلاقات مع مختلف الجهات المحلية، بهدف تحقيق مبادرات الصندوق وأهدافه. وفي عام 2021 تم تعيين الكرود في منصب كبير الإداريين، كما عُين في عام 2022 أميناً عاماً لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، حيث أشرف على تطوير الاستراتيجية المؤسسية وخطط العمل، وإدارة المشاريع المتضمنة تأسيس الشركات الجديدة، وإدارة شؤون شركات محفظة الصندوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة واللجان. ويشغل الكرود عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لمحفظة الصندوق.

وترأس أيمن المديفر الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية منذ عام 2018، حيث شهدت محفظة الصندوق للاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية نمواً وتحولاً ملحوظاً، وتضم المحفظة أكثر من 35 شركة، وتواصل استثمارات المحفظة تقديم عوائد مستدامة، وساهم التقدم المتواصل والاستثمار في مشاريع التطوير والبنية التحتية في تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة في قيادة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، ويتضمن تطوير الوجهات السياحية والثقافية على مستوى المملكة.

وتم تكليف المديفر بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم منذ نوفمبر عام 2024، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لمحفظة الصندوق.

وعبر تكليفها بمنصب كبير الإداريين وتعيينها أميناً عاماً لمجلس إدارة الصندوق، ستشرف مرام الجهني على التخطيط الاستراتيجي على مستوى الصندوق، وحوكمة البيانات واللجان، وإدارة المشاريع، إلى جانب الإشراف على شؤون شركات محفظة الصندوق وإدارة العلاقات الحكومية المحلية والدولية. وانضمت الجهني إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017، بعد عملها في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وتتمتع الجهني بخبرة واسعة تعزز من مهام منصب كبير الإداريين، حيث شغلت منذ عام 2021 منصب مدير إدارة حوكمة اللجان والبيانات والدعم الاستشاري في الصندوق.

وتأتي التعيينات الجديدة في إطار تعزيز القيادة المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، وتدعم تنفيذ الاستراتيجية الطموحة طويلة الأمد للصندوق ومحفظته التي تضم ما يزيد عن 220 شركة، الهادفة لاستحداث الفرص للاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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