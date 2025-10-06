أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية الرائدة للنمو الاستثماري بقيمة مليار درهم والمدعومة من بنك الإمارات للتنمية، عن تعيين خليفة الهاجري رئيساً تنفيذياً للصندوق. ويُشكّل هذا التعيين محطة محورية في مسيرة الصندوق نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة، وترسيخ دور الصندوق كمحفّز للنمو المستدام وشريك في بناء شركات وطنية رائدة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

ويمتلك الهاجري خبرة استثمارية عالمية تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، اكتسبها من خلال عمله في شركة مبادلة للاستثمار حيث قاد استثمارات النمو، وأدار مبادرات رأس المال الجريء، وتولى مهام تطوير شراكات استراتيجية رفيعة المستوى. ويزخر سجله المهني بإنجازات بارزة في إدارة استثمارات متنوعة وواسعة النطاق على الأصول والقطاعات والأسواق العالمية. كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية IESE المرموقة، ما يجعله الخيار الأمثل لقيادة الصندوق في مرحلته المقبلة، وتعزيز قدرته على تمكين الشركات الوطنية من التوسع والتحول إلى أبطال اقتصاديين مستدامين يسهمون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للنمو والابتكار.

وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو إلى أن تعيين خليفة الهاجري رئيساً تنفيذياً للصندوق هو اختيار مستحق لشخصية قيادية تمتلك خبرة عالمية ورؤية استراتيجية ستقود الصندوق نحو مرحلة جديدة من التميز والريادة. وأضاف معاليه أن الهاجري بخبرته الواسعة سيعزز قدرة الصندوق على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دور محوري في بناء اقتصاد وطني معرفي وتنافسي مستدام. وقال معالي الدكتور الفلاسي: "نتطلع لأن يواصل الصندوق تحت قيادة الهاجري دوره كمحفز رئيسي للنمو في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية مثل الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة؛ ونحن على ثقة بأن هذه المرحلة الجديدة ستعزز دور صندوق الإمارات للنمو كشريك أساسي في مسيرة التنويع الاقتصادي، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والنمو."

من جانبها، قالت سعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو: "لا يجلب خليفة خبرة استثمارية واسعة فحسب، بل يجسّد التزاماً راسخاً بتمكين روّاد الأعمال. إن تركيزه على المؤسسين وقدرته على التنفيذ المتقن سيضمنان للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية الحصول على رأس المال والدعم في خلق القيمة الذي تحتاجه للنمو بمرونة وغاية واضحة. ومع قيادة خليفة للصندوق، نحن واثقون بأن صندوق الإمارات للنمو سيقود الجيل القادم من الأبطال الوطنيين، مما يعزز اقتصاد ومكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والنمو."يُعد صندوق الإمارات للنمو المنصة الوطنية الرائدة للنمو الاستثماري بقيمة مليار درهم مدعومة من بنك الإمارات للتنمية، أُنشئت لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع ضمن القطاعات ذات الأولوية الوطنية. ويوفر الصندوق رأس مال صبوراً، وإرشاداً استراتيجياً، ودعماً في خلق القيمة، ليسهم في سد فجوة رأس المال الاستثماري ودفع أهداف الدولة في التنويع الصناعي والاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار".

