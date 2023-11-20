التغييرات الاستراتيجية في الإدارة العليا تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التطلعات التنموية للشركة، وتحقيق القيمة للمساهمين وتحسين الخدمات المقدّمة إلى العملاء

بن منصور سيتولى قيادة المرحلة المقبلة من عملية تحسين رأس المال في الشركة لتحفيز النمو والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز(SHUAA ، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن تعيين وفيق بن منصور بمنصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. وسيقود بن منصور المرحلة المقبلة من عملية تحسين رأس المال في شعاع، لمواصلة تحفيز النمو والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام.

وكان بن منصور قد شغل سابقاً منصب مدير إداري في بنك "كريدي سويس" لمدة 15 عاماً، وانضم إلى شعاع في مايو 2023 لقيادة منصة الاستشارات وأسواق رأس المال التي تقدم خدماتها إلى العملاء في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقرر الرئيس التنفيذي فؤاد طارق خان التنحي عن منصبه، لأسباب شخصية، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل في المجموعة، قدّم خلالها نموذجاً يُقتدى به في الالتزام والتفاني في العمل.

بهذه المناسبة قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة شركة "شعاع كابيتال": "يرحب مجلس الإدارة بتولي وفيق بن منصور لمنصبه الجديد، ونتطلع قدماً إلى العمل معه ومع فريقنا الإداري لقيادة المرحلة التالية من مسيرة نمو شعاع كابيتال. ونتقدم إلى السيد فؤاد طارق خان بخالص الشكر والتقدير على تفانيه في خدمة الشركة، واستمراره في التعاون معنا خلال الأشهر المقبلة. ومع مضينا قدماً في خطتنا الرامية إلى تحسين رأس المال، فإننا واثقون من قدرة شعاع على التوظيف الأمثل لكفاءاتها التشغيلية من أجل تحقيق النمو المستدام".

من جانبه، قال وفيق بن منصور: "يشرفني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة شعاع كابيتال، ولاسيما في هذه المرحلة التي تزخر بها سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بالفرص الواعدة. وسأعمل عن كثب مع مجلس الإدارة، والفريق الإداري، لتحديد مسار جديد لأنشطة الشركة، تتجه الأولوية فيه نحو تقديم خدمات استثنائية للعملاء، ومواصلة النمو المستدام، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، بالتزامن مع تعزيز كفاءة الميزانية العمومية".

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة وتأسست في العام 1979. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.