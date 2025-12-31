الكويت، أعلنت شركة مخازن (الاسم الجديد لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع) عن تعيين السيد/ أحمد البنا رئيساً تنفيذياً للشركة، والسيد/ خالد فيصل الغيص نائباً لرئيس مجلس الإدارة، في انتقال قيادي مؤسسي مدروس يعكس جاهزية الشركة للدخول في مرحلة جديدة تركز على التنفيذ، وتعظيم القيمة، والنمو المستدام.

ويؤكد هذا التعيين استمرارية المسار الاستراتيجي للشركة، وتركيزها على دعم الأولويات الاقتصادية لدولة الكويت، والمساهمة في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

ويأتي تعيين السيد أحمد البنا رئيساً تنفيذياً للشركة بعد أن أمضى أكثر من عشرين عاماً في مجموعة مخازن، شغل خلالها منصب نائب الرئيس الأول في شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية، حيث قاد على مدى تلك السنوات عملية التحول والتوسع في محفظة الأصول اللوجستية والعقارات الصناعية، ونقلها من أصول تقليدية إلى منصات تشغيلية متطورة وفق معايير عالمية. ويُعرف بنهج قيادي يركز على تعظيم العائد على الاستثمار، والانضباط المالي، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق قيمة مستدامة للمساهمين. ويحمل السيد/ البنا درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا، وهو من خريجي كلية هارفارد للأعمال.

أما السيد/ خالد فيصل الغيص، فيتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في مجالات حوكمة الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والقيادة المؤسسية. وقد شغل مناصب قيادية في مؤسسات كويتية ودولية بارزة، من بينها "دريسدنر كلاينورت"، و"إنفستكورب"، والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، وهيئة أسواق المال الكويتية، ومؤسسة الخليج للاستثمار. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، قاد شركة لابكو، حيث أشرف على تنفيذ عملية تحول مؤسسي عززت أداء الشركة واستدامة نموها. ويحمل السيد/ الغيص درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية مارشال لإدارة الأعمال بجامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال. ويأتي تعيينه دعماً لدور مجلس الإدارة في الإشراف الاستراتيجي وتعزيز الحوكمة خلال المرحلة القادمة.

وأكدت شركة مخازن أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يشهدها الاقتصاد الكويتي، والعمل ضمن إطار من الشراكة الإيجابية مع الجهات المعنية، بما يعزز دور الشركة كمحرك وطني للنمو ومساهم فاعل في دعم الاقتصاد المحلي.

وقال السيد/ أحمد البنا، الرئيس التنفيذي لشركة مخازن: "ندخل مرحلة جديدة نركّز فيها على التنفيذ، وتعظيم القيمة، والاستفادة من الفرص التي توفرها التوجهات الاقتصادية للدولة، بما يخدم مصالح المساهمين والاقتصاد الكويتي على المدى الطويل."

ومن جانبه، قال السيد/ خالد فيصل الغيص، نائب رئيس مجلس الإدارة: "تمتلك مخازن اليوم نموذجاً مؤسسياً ناضجاً وأسس حوكمة راسخة، ونتطلع إلى دعم الإدارة التنفيذية في هذه المرحلة بما يعزز الاستقرار والنمو المستدام ويخدم مصلحة المساهمين."

وقال السيد/ فيصل جميل سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة مخازن: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد/ طارق سلطان على إسهاماته القيادية خلال مسيرته الطويلة، والتي كان لها أثر واضح في بناء الشركة وترسيخ أسسها المؤسسية. واليوم، تدخل مخازن مرحلة جديدة بقيادة تنفيذية قوية ونموذج مؤسسي متكامل يعزز جاهزيتها للنمو ويخدم مصالح المساهمين والاقتصاد الوطني."

مجلس إدارة شركة مخازن:

● فيصل جميل سلطان – رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً شركة الأسواق العربية للتجارة العامة والمقاولات).

● خالد فيصل الغيص – نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً شركة البرج الأبيض للتجارة العامة والمقاولات).

● صقر محمد الرشود – عضو مجلس إدارة (ممثلاً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

● عبدالعزيز نادر العيسى – عضو مجلس إدارة.

● ناصر محمد فهد الراشد – عضو مجلس إدارة.

● سلطان أنور العيسى – عضو مجلس إدارة.

● عبدالمجيد الشطي – عضو مجلس إدارة.

عن شركة "مخازن":

شركة "مخازن" – شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع سابقاً – هي شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي، ورائدة في تطوير وتشغيل البنية التحتية اللوجستية التي تساهم بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، وتسريع النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، بما يعزز مكانة الكويت على الصعيد العالمي. تشمل أعمال شركة "شركة "مخازن"" تطوير وتشغيل العقارات الصناعية، ورقمنة الجمارك، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، مع التركيز على انسجام أهدافها مع الأولويات الاقتصادية الوطنية للكويت. تمتلك شركة "مخازن" حصة قدرها 25% في شركة أجيليتي جلوبال، وهي مشغّل ومستثمر طويل الأجل لمجموعة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها.

