دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة كيرنو إنتربرايسز (KERNO Enterprises)، أول شركة مصنعة لأجهزة تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشركات في الشرق الأوسط، عن استحواذ كريستوفر ر. كاسويل على الشركة بالكامل وتوليه منصب الرئيس التنفيذي. وأشارت إلى أن المؤسس ديميتريو روسو سيؤدي دور استشاري للشركة بينما يطلق مشروعاً جديداً في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

تأتي هذه التغييرات التي طرأت على الجسم الإداري القيادي في وقت دخول شركة "كيرنو" مرحلة النمو التالية بعد عامها الأول الذي كان مليئاً بالتحولات. فمنذ تاريخ التأسيس، انطلقت الشركة بعملياتها من الصفر، واستقطبت أول عملائها، وأطلقت مشاريع تكنولوجية رائدة، وطورت في واحة دبي للسيليكون مصنعاً متكاملاً سيبدأ أعماله في أواخر عام 2025. وقد لاقت هذه الإنجازات اهتماماً كبيراً من المستثمرين العالميين الذين يدركون مدى أهمية "كيرنو" الاستراتيجية بالنسبة إلى المستقبل الصناعي في المنطقة.

في هذا الصدد، قال كاسويل: "إن التقدم الذي أحرزته شركة "كيرنو" ملفت. والسبب لا يكمن فقط في إطلاق شركة، بل أيضاً في إرساء أسس بطل صناعي وطني يؤيّد الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويتماشى معها". وأضاف قائلاً: "يشرفني أن أواصل إرث روسو وأن أقود "كيرنو" إلى حقبة نموها المقبلة. وسنعمل مع الفريق الاستثنائي الذي جمعه على توسيع قاعدة عملائنا وتعزيز شراكاتنا وترسيخ دور"كيرنو" كمساهم استراتيجي في الريادة التكنولوجية ضمن المنطقة."

يتمتع كاسويل بأكثر من عقدين من القيادة التقنية على المستوى العالمي. وقبل شغل المنصب الجديد، كان نائب الرئيس للمبيعات في شركة IBM حيث قاد عمليات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، ونجح في إقامة علاقات وطيدة مع كبار البائعين، وشركاء الأعمال والعملاء والحكومات.

سوف تركز شركة "كيرنو" تحت قيادة كاسويل على توسيع نطاق الشراكات والعمليات الدولية، وتعزيز قدرات التصنيع، وتقوية التحالفات مع البائعين، وتطوير سلاسل توريد آمنة ومرنة للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويعزز هذا الانتقال مكانة "كيرنو" كحجر أساس في سبيل تحقيق الطموحات الصناعية والتكنولوجية في الدولة.

وقال روسو: "كان بناء شركة "كيرنو" من الصفر وتحويلها إلى ركيزة معترف بها في النظام الصناعي في الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الإنجازات التي أفخر بها في حياتي المهنية. تمثلت رؤيتنا في إنشاء شركة محلية وعالمية المستوى لتصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات، شركة تسعى إلى تمكين الأبطال الوطنيين والصناعات الحيوية. واليوم، تستعد "كيرنو" للمرحلة التالية من النمو العالمي، وأنا واثق بأن الشركة ستكون في أيادٍ أمينة تحت قيادة كريستوفر. أترك القيادة التشغيلية وأنا أشعر بفخر كبير بما بنيناه وبحماس أكبر لما ينتظرنا في المستقبل. وهذه ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل هي نقطة انطلاق لمستقبل "كيرنو" ورحلتي المقبلة في رسم معالم مستقبل الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي".

تمت عملية تسليم القيادة بكل سلاسة وهي تعكس الأساس القوي الذي بنته شركة "كيرنو" ورؤية القائدَين المشتركة لمستقبل الشركة كقوة تكنولوجية إقليمية. ومع هذا التطور الاستراتيجي، أصبحت "كيرنو" تحتل مكانة ممتازة لتسريع مسار نموها وتعزيز مساهمتها في التحول التكنولوجي في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة كيرنو إنتربرايسز م م ح

شركة كيرنو إنتربرايسز هي أول شركة مصنعة لأجهزة تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشركات، وقد أُسست في الإمارات العربية المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي. وباعتبار هذه الشركة مبادرة صناعية وطنية، تدعم "كيرنو" رؤية "عملية 300 مليار" بالإضافة إلى كل من مبادرة برنامج المحتوى الوطني (ICV) ومبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال التطوير والتصنيع المحلي للبنية التحتية الرقمية ذات المهام الحرجة، مثل الخوادم من فئة المؤسسات وخوادم الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين البيانات، وكلها أساسية وحيوية للأمن القومي والسيادة التكنولوجية. يقع مصنعنا المتطور في واحة دبي للسيليكون وسيكون قادراً على إنتاج عشرات آلاف الوحدات سنوياً، بما يتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة تلبية معظم الطلب المحلي من خلال أنظمة آمنة وعالية الأداء ومصنعة محلياً، فضلاً عن إبراز ريادتها التكنولوجية في المنطقة وخارجها.

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