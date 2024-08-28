تسعى الشركة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال تعيين فرانك هاجماير رئيساً تنفيذياً في المملكة.

تهدف شركة سيمنس موبيليتي إلى التوسع في المملكة، وتعزيز حلول النقل الرقمية والمستدامة في البلاد.

أعلنت شركة سيمنس موبيليتي، الرائدة عالمياً في مجال حلول النقل بالسكك الحديدية، تعيين فرانك هاجماير رئيساً تنفيذياً في المملكة العربية السعودية. ويتمتع فرانك بالكفاءة والخبرة في قطاع النقل والسكك الحديدية، حيث تولى سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لسيمنس موبيليتي في كلٍ من هولندا والصين.

وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة، سيكون فرانك هاجماير مسؤولاً عن التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال لمنتجات وخدمات شركة سيمنس موبيليتي في المملكة، حيث سيساهم عبر قيادته ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز نمو ومكانة سيمنس موبيليتي كشركة رائدة عالمياً في قطاع حلول النقل بالسكك الحديدية في المنطقة.

وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في الشرق الأوسط وأفريقيا ليون سولييه، قائلاً: "نحن سعداء لتولي فرانك هاجماير منصب الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس موبيليتي في المملكة، حيث من المؤكد أن تساهم خبراته التشغيلية وقدراته القيادية في مشاريع النقل العالمية في تقديم حلول نقل متقدمة ومستدامة في المملكة العربية السعودية، التي تشهد تطوراً ملحوظاً ومتميزاً في كافة القطاعات. وستساهم خبرات فرانك في مشاريع النقل الدولية إلى جانب خبرته الطويلة في شركة سيمنس في دعم تنفيذ وتمكين مشاريع السكك الحديدية الطموحة في المملكة."

بدأ فرانك هاجماير مسيرته المهنية في مجال النقل في صناعة الطيران مع شركة فوكر للطائرات، بعد حصوله على الشهادة الجامعية، ثم تولى بعد ذلك مناصب إدارية مختلفة عبر شركات في قطاع النقل والمرور. وفي عام 2012، انضم فرانك إلى شركة سيمنس موبيليتي كرئيس تنفيذي في هولندا، ثم انتقل إلى الصين ليشغل منصب الرئيس التنفيذي بين عاميّ 2016 و 2018 حيث ارتكزت مسؤوليته الرئيسية على تعزيز مكانة سيمنس موبيليتي في الأسواق الصينية الضخمة للقطارات عالية السرعة والمترو. وبعد ذلك المهمة، انتقل فرانك إلى ألمانيا حيث شغل عدداً من المناصب الإدارية في المقر الرئيسي لشركة سيمنس موبيليتي.

ويتميز تواجد سيمنس موبيليتي في المملكة العربية السعودية منذ عام 2006 م ببصمة النجاح المتميزة ومساهمتها الرائدة لفترة 18 عاماً في دعم البنية التحتية لقطاع النقل في المنطقة. وتتضمن لائحة المشاريع التي شاركت فيها سيمنس، تنفيذ أول مشروع لنظام التحكم في القطارات الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي لخط السكة الحديدية الشرقي-الغربي، الذي يوفر وسيلة نقلٍ للركّاب والبضائع بين الرياض والدمام. كما ساهمت مشاركة سيمنس في مشروع قطار الحرمين السريع بتقديم حلول رائدة للسكك الحديدية عالية السرعة في المنطقة، حيث لعبت شركة سيمنس دورًا محوريًا في تنفيذ خط مترو المشاعر المقدسة عبر مساهمتها في أعمال كهربة وأتمتة الخط إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى. وفي الوقت الحاضر، تعدّ شركة سيمنس موبيليتي جزءاً من أكبر مشروع مترو في المنطقة وأحد أكبر المشاريع على مستوى العالم، حيث تتولّى بناء الخطين 1 و2 لمشروع "مترو الرياض" كجزءٍ من تحالف "باكس" الذي يتولى تطوير وتنفيذ المشروع.

لمزيد من المعلومات حول سيمنس موبيليتي، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.siemens.com/mobility .

سيمنس موبيليتي

هي شركة مستقلة تملكها شركة سيمنس أيه جي ، كأحد الشركات الرائدة في حلول النقل الذكية لأكثر من 175 عاماً، وتسعى لرسم وتطوير مستقبل قطاع السكك الحديدية عبر محفظة حافلة بالابتكارات في العديد من مجالات عملها الأساسية والتي تشمل عربات السكك الحديدية، وأتمتة وكهربة السكك الحديدية ، والأنظمة المرورية الذكية، بالإضافة إلى مجموعةٍ من البرامج الشاملة والأنظمة الجاهزة للاستخدام والخدمات ذات الصلة. وبفضل المنتجات والحلول الرقمية، تعمل سيمنس على تمكين مشغلي النقل من جميع أنحاء العالم لجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً وزيادة القيمة بشكلٍ مستدام، وتحسين تجربة الركّاب وضمان توفر الخدمات. هذا وقد حققت سيمنس موبيليتي” في السنة المالية 2023 المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر، إيرادات بلغت 10.5 مليار يورو، وبلغ عدد موظفيها حوالي 39,800 شخص في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول سيمنس موبيليتي، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.siemens.com/mobility.

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