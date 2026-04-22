دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سوفوس، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن المبتكرة لمواجهة الهجمات السيبرانية، اليوم عن تعيين حسين سلمان في منصب مديراً تنفيذياً للخدمات الاستراتيجية لمنطقة الخليج، حيث سيتولى قيادة العمليات في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان.

ومع تصنيف المنطقة بشكل مستمر ضمن أكثر مناطق العالم استهدافاً للهجمات السيبرانية، تطور الأمن السيبراني من كونه أولوية إلى ضرورة ملحّة للأعمال. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بتسارع وتيرة التحول الرقمي، وارتفاع التهديدات المدعومة من جهات حكومية، والتأثير المتزايد للهجمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في نمو سوق الأمن السيبراني الذي يُتوقع أن يتضاعف تقريباً من 20.55 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 40.97 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى خبرات إقليمية متخصصة بشكل مستمر.

يمتلك حسين أكثر من 30 عاماً من الخبرة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، ولديه خبرة متميزة في دول الخليج العربية. وبعد سنوات طويلة من العمل لدى ديل تكنولوجيز، تولى قيادة تطوير أعمال الأمن السيبراني لدى سكيور ووركس حيث ساهم في تعزيز النمو الإقليمي ودعم كبرى المؤسسات من خلال استراتيجيات أمنية عملية تركز على متطلبات الأعمال.

ومن خلال منصبه الجديد، يقود حسين تقديم خدمات المؤسسات عبر منطقة الخليج، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات لتعزيز مرونتها السيبرانية وتأمين البيئات الهجينة. ومن خلال الاستفادة من حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى سوفوس، إلى جانب قدرات المراقبة المستمرة على مدار الساعة (24/7) والوقاية والكشف والاستجابة للتهديدات، سيعمل أيضاً على توجيه العملاء لتسريع مسيرة التحول الرقمي لديهم بثقة أكبر.

في تعليقه على الأمر قال هاريش تشيب، نائب الرئيس للأسواق الناشئة لدى سوفوس: "دخل الأمن السيبراني في الشرق الأوسط مرحلة استراتيجية جديدة. فالمؤسسات التي ستقود في هذه المنطقة هي تلك التي تنتقل من الدفاع التفاعلي إلى الأمن الاستباقي القائم على الاستقصاء، وتدمج المرونة في كل طبقة من أعمالها. ويجلب حسين معه عقوداً من الخبرة على هذا المستوى، حيث قدم الاستشارات لبعض أكثر المؤسسات تعقيداً في المنطقة، وساهم في مواءمة الأمن مع نتائج الأعمال. ويعكس تعيينه تركيز سوفوس في المنطقة، والتزامنا بتجاوز دور المزود التقليدي، والعمل كشريك موثوق طويل الأمد في نجاح عملائنا."

ومن جانبه قال حسين سلمان، مدير خدمات المؤسسات لمنطقة الخليج لدى سوفوس: يتطور مشهد التهديدات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، فيما تتزايد الضغوط على المؤسسات في منطقة الخليج بشكل مستمر. ومع تسارع الذكاء الاصطناعي في تعزيز حجم وتعقيد التهديدات السيبرانية، تحتاج المؤسسات إلى ما هو أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهي بحاجة إلى شريك يفهم أعمالها ومخاطرها وتوجهاتها المستقبلية بشكل حقيقي. ويسعدني تولي هذا الدور والعمل عن كثب مع عملائنا لبناء استراتيجيات أمنية استباقية ومرنة، لا تقتصر على حماية العمليات فحسب، بل تمنحهم أيضاً الثقة للنمو والريادة في عالم رقمي متسارع."

وبينما تستمر سوفوس في تعزيز استثماراتها في المنطقة، تواصل الشركة تركيزها على دعم العملاء بالخبرات والقدرات المناسبة للتعامل مع مشهد التهديدات ذات التعقيد المتزايد والبقاء في موقع متقدم لمواكبة التحديات المستقبلية.

