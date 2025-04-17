دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة ستوري للضيافة، علامة الضيافة العالمية التي ترتقي بتجارب السفر، عن تعيين ياسين محمود في منصب المدير العام لفندق ذا إتش دبي. ويتمتع محمود بخبرة عالمية تزيد على 17 عاماً في مجال الضيافة، كما يمتلك مزيجاً فريداً من الكفاءة التشغيلية وسِمات القيادة القائمة على منح الأولوية للضيوف والموظفين، مما يسهم في تعزيز مكانة ذا إتش دبي بصفته أحد أشهر الفنادق في الإمارة.

وتولّى ياسين خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب الهامة في علامات تجارية عالمية مرموقة، منها ماريوت، وراديسون بلو، وهيلتون، ولو ميريديان، وذلك في دولتيّ الإمارات ومصر. ونجح خلال هذه الفترة في الإشراف على العمليات المعقدة للفنادق، وأسهم في تحقيق نمو ثابت في الإيرادات وتعزيز رضا الضيوف، إلى جانب تقديم خدمات حائزة على جوائز في مختلف الأسواق.

ويعمل ياسين في منصبه الجديد على قيادة مرحلة التحول في فندق ذا إتش دبي، الذي يسعى إلى تعزيز مكانته الرائدة ضمن المشهد التنافسي لقطاع الضيافة الفاخرة في دبي، من خلال تقديم تجربة ضيافة متجددة تعكس فلسفة التصميم الجريئة لعلامة ستوري، وإبراز الإرث الثقافي للمنطقة وفق أسلوب مفعم بالحيوية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيكتور أبو غانم، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة: "يسعدنا انضمام ياسين إلى عائلة ستوري للضيافة، لا سيما مع سجله الحافل بالنجاحات في مجالات التميز التشغيلي والابتكار، إلى جانب شغفه بدعم فرق العمل التي تتمتع بأداء مميز، وهي سِمات تنسجم تماماً مع رؤيتنا الرامية إلى تطوير فنادق ومنتجعات ستوري لتصبح العلامة التجارية الأكثر إلهاماً في قطاع الضيافة. وأثق أنّ قيادة ياسين ستلعب دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة القادمة من مسيرة فندق ذا إتش دبي".

ويأتي تعيين ياسين خلال مرحلة هامة من مسيرة ستوري للضيافة، التي تعمل على توسيع محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع افتتاح فنادق جديدة في المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها على الساحة العالمية من خلال تقديم خدمات استثنائية، والتركيز على الابتكار الاستراتيجي والتصاميم الغامرة، مع توفير تجارب إقامة نوعية ومتكاملة.

ويخضع فندق ذا إتش دبي لعملية تجديد تحت قيادة ياسين، ليقدم من موقعه في قلب الإمارة معايير جديدة في مجالات الراحة والاسترخاء، إلى جانب مجموعة واسعة من التجارب المدروسة والخدمات المميزة، بما يتماشى مع فلسفة ستوري الرامية إلى إرساء معايير الضيافة الفاخرة.

ستوري للضيافة ترتقي بمعايير السفر والإقامة

ستوري للضيافة هي شركة عالمية سريعة النمو في مجال إدارة وجهات الضيافة، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وترتقي بمفهوم تجارب الإقامة والسفر والضيافة إلى مستويات غير مسبوقة. تحرص الشركة على تحويل رحلات الضيوف إلى تجارب غامرة وقصص مميزة، إذ تضم محفظتها المصممة بعناية مجموعةً من أهم الوجهات الفاخرة وأماكن الإقامة النابضة بالحياة في المدن، كما تجمع بين الخدمات عالمية المستوى والمساحات العصرية التي تحاكي الثقافات المحلية.

وتمثل الشركة نموذجاً للتميز والرؤية الطموحة باعتبارها ذراع الضيافة لشركة أبوظبي كابيتال جروب، واحدة من أهم مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في الشرق الأوسط. وتقدم ستوري للضيافة خدماتها عبر علامتين تجاريتين فريدتين، تقدم كل منهما مفهوماً مميزاً عن السياحة العصرية، وهما فنادق ومنتجعات ستوري الفاخرة، وفنادق كيو التي توفر أجواء عصرية وأنيقة للمسافرين. وتركز الشركة على تصميم وجهاتها بحيث تقدم تجارب سفر غامرة للضيوف، تلهم الحواس وتعزز الروابط الاجتماعية، وتتوزع في مواقع متنوعة تشمل شواطئ جزر سيشل الخلابة، والمغرب الزاخرة بالإرث الثقافي، ودولة الإمارات حيث الأجواء النابضة بالحياة.

وتسعى الشركة إلى توسيع حضورها على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي دول العالم، من خلال وجهاتها الشهيرة والمشاريع التي تخطط لافتتاحها في المغرب والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وتتكامل هذه المشاريع مع التزامها بتقديم تجارب غامرة وقائمة على ابتكارات استراتيجية، سواء في الملاذات الشاطئية النقية أو في وجهات عصرية بتصاميم مدروسة وآسرة ضمن المدن.

وبالإضافة إلى الفنادق، تضم محفظة الشركة مجموعة من العقارات التجارية والسكنية، مثل المساحات المكتبية ومنافذ التجزئة والشقق السكنية في دبي وأبوظبي، ما يعكس رؤية الشركة الرامية إلى تقديم خدمات شاملة من الضيافة العصرية وإدارة أسلوب الحياة.

وتسعى الشركة بالدرجة الأولى إلى إثراء حياة المسافرين من خلال منحهم تجارب ولحظات ممتعة ذات مغزى، حيث تنطوي رؤيتها على أن تصبح العلامة المفضلة في مجال الضيافة للضيوف وفريقها الخاص والجهات المعنية، وتهدف إلى توفير إقامات فاخرة وعصرية ترضي جميع الأذواق وتمنح الضيوف أوقاتاً لا تُنسى.

وبالتزامن مع توسيع حضورها العالمي، تلتزم الشركة بتقديم خدمات مدروسة وفق أعلى المستويات، مع المساحات الفريدة المصممة بإتقان، والتجارب الغامرة التي ترتقي بمفهوم السفر والإقامة.

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