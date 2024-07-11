دبي: أعلنت الشركة العالمية الرائدة في مجال الأسعار والنمو، سايمون كوشر، عن تعيينها لشريكها الجديد جاجان أرورا في مكتبها في دبي. يحمل السيد أرورا في جعبته خبرة ما يزيد عن 18 عام من الاستشارات الإدارية والاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق باستراتيجيات التسعير. بالإضافة إلى انخراطه الواسع في تقديم الاستشارات والخطط الاستراتيجية للشركات الرائدة في القطاع الخاص والهيئات الحكومية في مختلف دول الخليج.

أفاد السيد أرورا تعليقًا على خبر تعيينه: "أنا سعيد بالانضمام إلى فريق عمل سايمون كوشر، وأتطلع لتعزيز حضورنا كشركة استشارات إدارية رائدة في الشرق الأوسط. كما أعلن عن التزامي بتقديم عمل استثنائي ومساعدة عملائنا على تحقيق التنمية المستدامة."

قبيل انضمامه إلى شركة سايمون كوشر، شغل أرورا عدة مناصب استراتيجية في شركة باين آند كومباني في الشرق الأوسط ومجموعة بوسطن الاستشارية في المملكة المتحدة. انتقل أرورا من لندن إلى دبي عام 2022 حيث عمل كمستشار للتحول الرقمي وتحليل البيانات لدى كبارالمديرين التنفيذيين، وحقق نجاحات كثيرة في إدارة التحولات الرقمية في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

أضاف لوفرينس كيسلر، الشريك والعضو المنتدب لدبي في شركة سيمون كوشر، والذي يشرف على عمليات الشركة في الشرق الأوسط، قائلًا: "يسرنا انضمام السيد جاجان أرورا الى فريق عملنا. لا شك أن خبرته ستعزز نمو قطاع المستهلك في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء أهمية دول الخليج في تشكيل استراتيجيتنا وما نلتزم به لتعزيز حضورنا وتأثيرنا في المنطقة".

يؤكد تعيين أرورا التزام شركة سايمون كوشر بتوسعة دائرة أعمالها في منطقة دول الخليج، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على تقديم خدمات استشارية أعلى جودة وأكثر تخصصًا وتأثيرًا في هذا السوق الديناميكي والمهم استراتيجيًا.

نبذة عن شركة سايمون كوشر:

سيمون كوشر هي شركة استشارية عالمية تضم أكثر من 2000 موظف في 30 دولة. ينصب تركيزنا الوحيد على إطلاق العنان لنمو أفضل يحقق إيرادات وأرباحًا ملموسة لعملائنا. نحقق ذلك عن طريق مساعدة عملائها على تحسين ربحهم وتطوير استراتيجياتهم التجارية – المنتج والسعر والابتكار والتسويق والمبيعات – بناءً على رؤى عميقة لما يريده العملاء ويقدرونه. مع ما يقرب من 40 عامًا من الخبرة في مجال تحقيق الدخل، فإننا نعتبر المتخصصين الرائدين في مجال التسعير والنمو في العالم.

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