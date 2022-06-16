دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تمتلك أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن تعيين فريدريك سافوي في منصب نائب الرئيس - أداء العلامة التجارية، و ڤيكتور دي ڤريس في منصب نائب الرئيس - استراتيجية الامتياز التجاري.

وفيما تواصل المجموعة خططها التوسعية الدؤوبة، سيبقى تحقيق أعلى مستوى من الأداء التجاري وتنمية عمليات الامتياز بندين أساسيين تسعى إليهما استراتيجيات تطوير روتانا، وهما محورين أساسيين تركز عليهما روتانا خلال السنوات القادمة.

وسيتولّى سافوي، بناءً على معرفته وخبرته الواسعة في مجال الضيافة، الإشراف على عمليات المبيعات في الشركة بالإضافة الى إدارة وتنفيذ الخطط التجارية عبر الأسواق الجديدة والحالية.

وتعليقًا على التعيينات الجديدة، صرّح غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: “يجلب فريديريك معه أكثر من عقد من المعرفة والخبرة المتعمّقة في العديد من سلاسل الفنادق العالمية في المنطقة. وسيتولى أيضًا بدوره تعظيم ارباح الشركة بما يتماشى مع الرؤية المؤسسية و متطلبات الأسواق الإقليمية الناشئة".

وأضاف هاتشينسون قائلًا: "سيساهم دور ڤيكتور الجديد في زيادة التركيز على تعزيز شراكات الامتياز التجاري الحالية، ودخول أسواق جديدة وافتتاح فئات جديدة من الفنادق. وإنّني واثق من أنّ التغييرات القيادية الجديدة ستمكّننا من مواصلة التوسّع والسعي الاستراتيجي نحو تحقيق أهدافنا التجارية".

هذا وسوف يستلم سافوي مسؤولياته الجديدة من ڤيكتور دي ڤريس الذي سوف يشغل بدوره منصب نائب الرئيس- استراتيجية الامتياز التجاري. وسوف يقود دي ڤريس وفقاً لمنصبه الجديد، العمل مع شركاء الامتياز التجاري الحاليين، الأمر الذي سوف يحسّن القيمة التي تحقّقها روتانا من الشراكات وسيدعم فريق التنمية لتحديد فرص الامتياز الجديدة والاستفادة منها.



#بياناتشركات



- انتهى -

حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق:

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار"معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. منذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني: rotana.com، كما من يمكنك الإتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.