الامارات العربية المتحدة - أعلنت شركة داو جونز اليوم عن تعيين أناند جوان في منصب المدير العام لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وهو منصب قيادي جديد يهدف إلى تعزيز خطط التوسع الطموحة للشركة في واحدة من أسرع المناطق نمواً وتحوّلاً في العالم.

سيتولى جوان قيادة الاستراتيجية التجارية والعمليات التشغيلية لشركة داو جونز في منطقة الشرق الأوسط، لتسريع جهود التوسع والاستثمار في المواهب، وبناء الشراكات والمنصات التي تلبي الطلب المتزايد في المنطقة على المعلومات والتحليلات والرؤى الموثوقة. سيعمل جوان تحت إشراف جوش ستينشكوم، الرئيس التنفيذي للإيرادات.

وبهذه المناسبة، قال ستينشكوم: "لمواكبة الطموحات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، يحتاج عملاؤنا إلى محتوى صحفي موثوق وبيانات وتحليلات دقيقة تدعمهم في اتخاذ القرارات بثقة. ويُعرف أناند بسجله المتميز في تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة وبناء الشركات منذ مراحلها التأسيسية الأولى، إلى جانب خبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالمنطقة ومهاراته القيادية المتميزة التي ستشكل عنصراً محورياً في هذه المرحلة، حيث نواصل توسيع حضورنا وبناء علاقات جديدة في هذه السوق الحيوية".

وينضم جوان إلى داو جونز بعد مسيرة مهنية طويلة عمل خلالها لدى مجموعة بورصة لندن وريفينيتيف وتومسون رويترز. ويستفيد من خبرة تمتد لعقدين كاملين في المنطقة وسجل حافل في تزويد المتخصصين في المجال المالي ببيانات وتحليلات وحلول لإدارة المخاطر بما يدعم اتخاذ القرارات. ويُعرف جوان بقدرته على التعامل مع متطلبات الأسواق المعقدة وبناء فرق عمل عالية الأداء ومتعددة الثقافات لتحقيق النمو المستدام.

بدوره، قال جوان: "يسعدني الانضمام إلى داو جونز لقيادة جهودها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بإمكاناتها القوية ومسيرتها التحوّلية السريعة وتطلعاتها الطموحة. وتمتلك داو جونز سجلاً عريقاً في مجال الصحافة الموثوقة والبيانات والتحليلات الدقيقة، ما يمنحها مكانة فريدة لدعم الشركات وصنّاع القرار في التعامل مع التغيرات بثقة. أتطلع قدماً إلى العمل مع فريقنا المتميز لنساهم معاً في تعزيز العلاقات، وتحقيق النمو، وتوسيع حضور وأثر الشركة في المنطقة."

يشكل هذا التعيين خطوة استراتيجية تدعم التزام داو جونز تجاه منطقة الشرق الأوسط، ولا سبما بعد إعلانها مؤخراً عن خطط تعزيز عملياتها وتوسيع حضورها في المنطقة في مجالات النمو الرئيسية مثل الامتثال والطاقة والإعلام الرقمي.

نبذة عن داو جونز

تُعد داو جونز مزوداً عالمياً رائداً للأخبار والمعلومات في قطاع الأعمال، وتقدم محتواها للأفراد والمؤسسات حول العالم عبر منصات متعددة تشمل المنشورات المطبوعة والرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول والفعاليات الحية. وعلى مدى أكثر من 130 عاماً، أنتجت داو جونز محتوى عالي الجودة، وتُدير اليوم واحدة من أكبر شبكات جمع الأخبار على مستوى العالم. وتشمل منشوراتها ومنتجاتها الرائدة: صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكبر صحيفة أمريكية من حيث عدد المشتركين المسجلين، بالإضافة إلى منصات ومصادر مثل "فاكتيفا"، و"بارونز"، و"ماركت ووتش"، و"مانشن غلوبال"، و"فاينانشال نيوز"، و"داو جونز للمخاطر والامتثال"، و"خدمة أخبار داو جونز". داو جونز هي إحدى شركات مجموعة "نيوز كورب" (News Corp)، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:NWS، NWSA وفي بورصة أستراليا تحت الرمز: NWS، NWSLV.

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