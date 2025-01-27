[الرياض - المملكة العربية السعودية] - أعلنت شركة حلول أعمال الخليج المحدودة الرائدة في توفير حلول المعلومات والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، عن تعيين المهندس عبدالله الأصقه ليتولى مهام قيادتها. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركة بتطوير قدراتها في مجالات النمو الأكثر تأثيرًا وحيوية، مثل استشارات وخدمات الأمن السيبراني، وحلول الحوسبة السحابية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وإنترنت الأشياء.

يحمل المهندس عبدالله معه إلى هذا المنصب سجلاً حافلاً بالنجاح في التحول الرقمي والقيادة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بفضل خبرته التي تزيد على عقدين من الزمن في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وكان عبدالله قد اكتسب مهاراته القيادية خلال فترات عمله في قطاعات الاتصالات والحكومة والمؤسسات، مع التركيز على دفع الابتكار وتقديم الخدمات القيمة. وتولى أيضاً قيادة المبيعات والإشراف على العمليات مع شركات رائدة متعددة الجنسيات، لتُسهم هذه المناصب في إثراء معرفته الواسعة بالتحول الرقمي.

ولعب المهندس عبدالله دوراً محورياً في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" و ترأس مبادرات التحول الرقمي في وزارة المالية، وغيرها من الكيانات الحكومية في إطار "رؤية السعودية 2030" قبل انضمامه إلى حلول أعمال الخليج المحدودة. وسيركز في منصبه الجديد على تعزيز أعمال الشركة في مجالات النمو الحيوية، لتكون بمثابة وجهة رئيسية للتمكين التكنولوجي في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على تعيينه في منصبه القيادي الجديد، قال المهندس عبدالله الأصقه: "يشرفني الانضمام إلى شركة حلول أعمال الخليج المحدودة في مثل هذا الوقت الحافل بالتحديات. ومع تسارع جهود الشركات في المملكة العربية السعودية لإحراز التقدم التكنولوجي، فإننا نحظى بمكانة مثالية تتيح لنا تقديم حلول جاهزة للمستقبل في جميع أنحاء المملكة. وستتمحور مهمتي حول توسيع قدراتنا بشكل أكبر، وتوفير الدعم لعملائنا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في ظل بيئة ديناميكية متسارعة."

وبناءً على إرثها العريق، تواصل شركة حلول أعمال الخليج المحدودة تمكين المؤسسات من الانتقال إلى بيئة أعمال رقمية، وذلك من خلال توفيرها الحلول المبتكرة عبر علاقات شراكة استراتيجية مع أبرز مزودي التكنولوجيا حول العالم. ويمثل تعيين المهندس عبدالله خطوة مهمة في رحلة الشركة نحو تمكين عملائها في المملكة وخارجها.

نبذة عن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة

تأسست شركة حلول أعمال الخليج المحدودة في العام 2020 كمشروع تكنولوجي في المملكة العربية السعودية، وتتركز أنشطتها في مجالات تقديم الاستشارات وخدمات الأمن السيبراني، وحلول الحوسبة السحابية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وإنترنت الأشياء. وبفضل اعتمادها على فريق متخصص يضم أكثر من 500 شخص يبدون أعلى درجات الالتزام بالابتكار والتميز، توفر الشركة الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة في المملكة عبر العديد من القطاعات لتحقيق التقدم التكنولوجي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في المشهد التجاري المتطور في المملكة.

وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني gbs-saudi.com، أو مراسلتها من خلال البريد الإلكتروني: info@gbs-saudi.com. ويمكن أيضاً متابعة صفحتها على لينكد إن.

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