يتولى أوليفر بيتنر قيادة العمل الاستراتيجي الرقمي والتكنولوجي عبر مختلف القطاعات في الشركة ضمن مكتبها في دبي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: انضم أوليفر بيتنر، الذي يتمتع بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عاماً في التكنولوجيا والاستراتيجية والتحوّل الرقمي، إلى كادر العمل في فريق تكنولوجيا الأعمال لدى شركة بين أند كومباني بمنصب شريك رئيسي، لقيادة العمل الاستراتيجي الرقمي والتكنولوجي عبر مختلف القطاعات في الشركة ضمن مكتبها في دبي.

يمتلك أوليفر خبرة رائدة في الاستراتيجية الرقمية وعمليات تحوّل الأعمال الرقمية للأعمال التجارية التي تُركّز على التكنولوجيا، ومنهجيات تطوير تكنولوجيا المعلومات وإعادة هيكلتها، وقيادة برامج الاندماج والاستحواذ الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. ولديه مهارة مميزة في تصميم برامج تحويل الأعمال التي تقودها التكنولوجيا، فضلاً عن نماذج التخطيط والتنفيذ وتوسيع نطاقها. وسيقود أوليفر بيتنر من خلال منصبه الجديد شبكة واسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، مضيفاً خدمات وتجارب مميزة ورائدة لعملاء الشركة في مختلف القطاعات، بما يشمل علوم الحياة والمواد الكيميائية والصناعية والموارد الطبيعية وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية.

قاد أوليفر، قبل انضمامه إلى شركة بين أند كومباني، الأعمال الاستراتيجية الرقمية والتكنولوجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة استشارية عالمية أخرى، حيث تولى مسؤولية الاستحواذ الاستراتيجي، وقيادة العملاء، ودفع التوسّع في السوق للنمو الرقمي والتكنولوجيا. كما تولى سابقًا مسؤولية تأسيس وقيادة قطاع التكنولوجيا والاستراتيجية الرقمية في ألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وروسيا. وأمضى قبلها 14 عاماً في العمل لدى شركة استشارية أخرى بمنصب نائب أول للرئيس. وحصل أوليفر على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة بدرجة امتياز. ويتطلع حالياً إلى العمل مع شركة بين أند كومباني في مكتب دبي.

وبهذه المناسبة صرح أوليفر بيتنر: "الشرق الأوسط منطقة حيوية للغاية، وتكمن مهمتي في التركيز على مساعدة العملاء ودعمهم على تحقيق نتائج فريدة، وذلك من خلال تمكين أعمالهم في الأسواق المعنية، وتوسيع القيمة التجارية للتقنيات الرقمية، ونماذج الأعمال الرقمية الجديدة، فضلاً عن تحديد أوجه الاعتماد المتبادل على الجانب التكنولوجي، وإعداد استراتيجيات تساعد في تحقيق رؤية واضحة، والجمع بين مجموعة من الاستشارات القائمة على القيمة وعقليات الهيئة التي يقودها التصميم".

تتضمن مسيرته المهنية أيضاً قيادة تطوير العجلة الاستراتيجية الرقمية العالمية في إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الإطارات في اليابان، وقيادة استراتيجية التكنولوجيا وتنفيذها، بما يشمل خفض التكلفة في شركة Japan-HQ Life Sciences، وقيادة تخطيط تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الضخمة في قطاع علوم الحياة، بما يؤدي إلى وضع الاستراتيجية الرقمية وتخطيط التنفيذ في إحدى الشركات العالمية بناءً على نموذج أعمال رقمي جديد، وقيادة تخطيط تكامل ما بعد الاندماج لأحد متاجر التجزئة وشركة الأسمنت.

صرح توم دي ويلي، الشريك الإداري لشركة بين أند كومباني: "يسعدنا انضمام أوليفر إلى شركتنا لتعزيز قدرات فريقنا في منطقة الشرق الأوسط بقيادة مميزة لشخص يتمتع بخبرة واسعة في التكنولوجيا والتحوّل الرقمي عبر عدد من القطاعات الرئيسية لمنطقتنا. ولديه إنجازات كبيرة من خلال تقديمه دراسات استشارية لمجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وكبار صنّاع السياسات في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يخص استراتيجيات التكنولوجيا. وعمل أوليفر مع مديري تقنية المعلومات وفرق الإدارة لتصميم وتنفيذ وتوسيع نطاق برامج تحويل الأعمال التي تقودها التكنولوجيا".

وأضاف: ""سيعمل أوليفر على نحوٍ وثيق مع شركاء آخرين لدينا لضمان تعزيز التفكير الإبداعي والعملي في جميع الحلول الاستراتيجية التي نقدّمها لعملائنا، وسيؤدي دورًا فعّالًا في تقديم أفضل الممارسات الرقمية والتقنية العالمية لشركة بين أند كومباني ولعملائنا الرائدين في المنطقة على حدٍ سواء".

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