مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تعيين السيدة غادة خلف في منصب الرئيس التنفيذي في شركة التعليم المتحدة، إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

تتمتع السيدة غادة بخبرة ممتدة وراسخة في قطاع الأعمال وقطاع التعليم، حيث شغلت مناصب رفيعة في مجموعة من المؤسسات والشركات محلية الرائدة لعبت فيها دوراً مهماً في تحقيق التميز والنمو الاستراتيجي. كما تتمتع السيدة غادة بخبرة واسعة في إدارة العمليات وتمتلك الكفاءة العملية في قطاع التعليم مما يجعلها مؤهلة لقيادة شركة التعليم المتحدة.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجوعة شركة المشاريع ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "نود أن نتوجه بجزيل الشكر للسيد مشعل علي على مسيرته الاستثنائية في الشركة التعليمية المتحدة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي، فقد لعبت قيادته دوراً حيوياً في تحقيق الإنجازات للشركة ونموها. ونحن على ثقة بأن السيدة غادة خلف، بخبرتها الواسعة ورؤيتها التعليمية، ستواصل البناء على هذه النجاحات وتدفع بالابتكار والتميز في قطاع التعليم."

وستعمل السيدة غادة على تعزيز أهدف الشركة المتمثلة في توفير خدمات تعليمية عالية الجودة وتعزيز الابتكار وتحسين تجربة الطلاب عبر شبكة المدارس والجامعة التابعة للشركة. كما ستقود المبادرات الاستراتيجية في هذا القطاع بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبني التكنولوجيا وتعزيز استخدامها.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة التعليم المتحدة السيدة غادة خلف "أتطلع لمواصلة العمل مع فريق العاملين المميزين في شركة التعليم المتحدة للدفع بمكانتها كمؤسسة رائدة للتعليم في المنطقة وذلك من خلال العمل على تأصيل النمو الاستراتيجي والابتكار والتميّز ومواصلة تقديم أساليب تعليمية متقدمة تلبي الاحتياجات دائمة التطوّر للطلاب والمعلمين على حد سواء."

من الجدير بالذكر أن السيدة غادة انضمت إلى شركة المشاريع في عام 2023، حيث شغلت منصب نائب رئيس أول للمجموعة – قطاع الاستثمار وعملت على مراقبة أداء محفظة الشركة والبحث عن فرص لاستثمارات جديدة. تتمتع السيدة غادة بخبرة واسعة في القطاع المالي والاستثماري في عدة شركات محلية. كما تتمتع بخلفية في الهندسة الكيميائية وتحمل شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من امبريال كوليدج لندن وماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة تيبر للأعمال، جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة.

تأسست شركة التعليم المتحدة في عام 2003، وهي مجموعة تعليمية بارزة مقرها الكويت تمتلك وتطوّر وتدير وتشغل مدارس من مرحلة الروضة إلى الثانوية وجامعة. بدأت الشركة عملياتها عام 2004 بتأسيس الجامعة الأمريكية في الكويت. وفي عام 2012، أنشأت المدرسة الأمريكية المتحدة واستحوذت على شركة الريّان القابضة التي تضم ست مدارس بطاقة استيعابية إجمالية تزيد عن 20,000 طالب، وتقدم مناهج مختلفة لتلبية التركيبة السكانية المتنوعة في الكويت.

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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