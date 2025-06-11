دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آفياريبس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التمثيل السياحي والتسويق والاتصالات لعلامات الطيران والسياحة والضيافة والمأكولات والمشروبات، عن تعيين "توم فيكي" Tom Fecke رئيسًا عالميًا لقسم الرحلات البحرية وذلك بهدف العمل على تطويره.

حيث سيشرف "توم فيكي" على قسم خطوط الرحلات البحرية في آفياريبس وسيكون مسؤولاً عن توسيع خدمات الشركة لخطوط الرحلات البحرية حول العالم.

"توم فيكي"، المدير العالمي لقسم الرحلات البحرية، آفياربيس

بخبرة تزيد عن 25 عامًا في قطاع السفر والرحلات البحرية، يتمتع "توم فيكي" بخبرة واسعة في مجال المبيعات والتسويق والتطوير الاستراتيجي حيث شغل سابقًا مناصب مبيعات قيادية في ترافلبورت و"آفيس" Avis لتأجير السيارات ، كماعمل "توم" سابقًا في شركة Saber وRCL Cruises، وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) في بروكسل في مجال صناعة الرحلات البحرية الأوروبية. ينضم "توم" إلى آفياربيس بشبكة علاقات قوية وسجلٍ حافل في مساعدة خطوط الرحلات البحرية على زيادة أعداد ركابها وزيادة مبيعاتها.

شهد قطاع الرحلات البحرية انتعاش ملحوظً بعد الجائحة، حيث ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 6.8% في عام 2023 مقارنةً بعام 2019 في جميع المناطق. وفي عام 2024، بلغت قيمة سوق الرحلات البحرية العالمية 8.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 18.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. يعكس هذا المعدل النمو السنوي الذي يقدر ب 12.9% بين عامي 2025 و2030 حيث تستعد شركات الرحلات البحرية حول العالم لتلبية هذا الطلب، إذ يوجد حاليًا 37 سفينة جديدة حتى عام 2028.

تحت إدارة "توم فيكي"، ستُوسّع شركة آفياربيس قسم تمثيل الرحلات البحرية، مُقدّمةً خدمات أبحاث السوق، وتطوير تجارة السفر والعلاقات العامة والمبيعات والتسويق. بدءًا من تنظيم المعارض التجارية وتدريب الوكلاء وصولًا إلى إدارة العلاقات الإعلامية ودعم مراكز الاتصال، إذ تُساعد آفياربيس مُشغّلي الرحلات البحرية على تعزيز حضورهم وزيادة أعداد ركابهم والتوسّع في أسواق جديدة.

يضمن التنسيق والاستراتيجيات العالمية لشركة آفياربيس، إلى جانب الخبرة الواسعة والخبرة المحلية لخبراء خطوط الرحلات البحرية الإقليمية في آفياربيس، النمو الناجح لعلامات الرحلات البحرية حول العالم.

أضاف Thomas Drechsler "توماس دريشلر"، مدير العمليات السياحية في آفياربيس قائلاً: " يشهد قطاع الرحلات البحرية تطورًا ملحوظًا، وكذلك تطوّر توقعات شركائنا. لا نهدف إلى أن نكون مجرد ممثلين، بل شريكًا استراتيجيًا يدرك كيفية تقديم قيمة ملموسة في كل سوق. خبرة "توم" في كلٍّ من قطاع تشغيل الرحلات البحرية والجمعيات السياحية تُضيف بُعدًا جديدًا لقدراتنا، ونحن متحمسون لقيادة هذه المرحلة القادمة من النمو."

أعرب "توم فيكي"، الرئيس العالمي للرحلات البحرية في آفياربيس قائلاً : "يسعدني الانضمام إلى آفياربيس في وقتٍ يشهد فيه الاهتمام بالرحلات البحرية تزايدًا واضحًا وما جذبني إلى الشركة هو الجمع بين الحضور العالمي والخبرة المحلية القوية و كلاهما مزيجٌ قويٌّ لشركات الرحلات البحرية التي تتطلع إلى النمو عالميًا. هدفي هو العمل بشكل وثيق مع فرقنا وشركائنا لتصميم حلول ذكية وعملية تُحقق نتائج ملموسة في أسواقهم المستهدفة."

حول" آفياريبس"

آفياريبس هي شركة عالمية رائدة في مجال التمثيل السياحي والتسويق والاتصالات لمجال الطيران والسياحة والضيافة والعلامات التجارية للأغذية والمشروبات.

تأسست في ألمانيا عام 1994 بهدف مساعدة العملاء على الدخول إلى الأسواق العالمية وتتوسع الشبكة العالمية للشركة الآن في جميع أنحاء العالم لتشمل ست قارات.

تتضمن مجموعة خدمات افياريبس خبرة واسعة في التمثيل والمبيعات والتسويق والاتصالات وتطوير الأعمال وحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، بالإضافة إلى خدمات وكيل المبيعات العامة (GSA) الراسخة وتمثيل التسويق السياحي

توفر افياريبس دعماً لأكثر من 250 عميلًا في التسويق الرقمي والإعلان والعلاقات العامة والاتصالات في الأزمات وإدارة الوسائط الاجتماعية وتنسيق الأحداث والمبيعات وتصميم الويب وأكثر.

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