دبي - الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "شديد ري"، إحدى شركات مجموعة "شديد كابيتال القابضة"، تعيين وديع حرديني رئيساً لقسم إعادة التأمين الاختيارية لمجمل عملياتها .

وصرّح إيلي أبي راشد ، الرئيس التنفيذي لمجمل عمليات "شديد ري" قائلاً: "وديع عضو أساسي في فريق عملنا منذ سنوات وقدّم مساهمات كبيرة في نمو شديد ري في لبنان والإمارات العربية المتحدة والمنطقة. من خلال تفانيه وعمقه الإداري وخبرته ، حقق وديع باستمرار نتائج كان لها تأثير إيجابي على أعمالنا وساعدت في تعزيز عملياتنا حتى نتمكن من أن نكون في الطليعة."

وتعليقا على تعيينه، قال وديع حرديني: "أشعر بسعادة وتواضع لهذا التعيين الجديد، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع فريقنا لتعزيز وتطوير مكانة شديد ري واستكشاف مبادرات جديدة باستمرار لتقديم الأفضل والبناء على العلاقات مع عملائنا وشركات إعادة التأمين وشركائنا".

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