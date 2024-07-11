لندن - أعلنت شركة "شديد ري" المختصة بالوساطة في مجال إعادة التأمين ضمن مجموعة "شديد كابيتال" الاستثمارية القابضة أنها عينت البلجيكي فنسنت فاندينديل مديراً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس إدارتها لعملياتها العالمية، تماشياً مع نهجها المتمثل في السعي المستمر إلى تعزيز قواعد الحوكمة فيها لمواكبة توسعها الكبير إلى أكبر المراكز المالية والتنظيمية الناشئة لقطاع التأمين في العالم.

وأوضحت "شديد ري" في بيان أن لفاندينديل خبرة واسعة لأكثر من 30 عاماً في أسواق التأمين المتقدمة والناشئة، في مقدّمها نيويورك وهونع كونع وسويسرا ولندن، مشيرة إلى أن عمله تركّز خصوصاً على إدارة التوسع الجغرافي الاستراتيجي وعلى الإدارة المالية للشركات التي عَمِل فيها. كذلك ذكّرت بأنه عضو مجالس إدارة عدد من أبرز المؤسسات الدولية في القطاع ويقدم المشورة لمجموعة من وكالات الاكتتاب (MGA).

وشدّد رئيس مجلس إدارة "شديد كابيتال القابضة" رئيسها التنفيذي فريد شديد على أن تعيين فاندينديل يندرج في إطار "التزام المجموعة قواعد الحوكمة ركيزةً أساسية لقواعد عملها واستراتيجية نموها"، إذ "تسعى دائماً إلى أن تكون القدوة في القطاع"، من خلال اعتماد هذه القواعد "بدءاً من مجلس إدارتها، وصولاً إلى كل جوانب عملياتها، بما يكفل مرونتها التشغيلية واستمرارية أعمالها في الأسواق الديناميكية والمتقلبة" التي تنشط فيها.

واعتبر شديد أن "مهارات فاندينديل والخبرة الدولية التي يتمتع بها في مجال الحوكمة ستشكّل عنصراً بالغ الأهمية لعمليات شديد ري العالمية، ويؤمل في ان ينعكس إيجاباً عليها في مرحلة توسعها إلى أسواق جديدة تتسم بمشاهد تنظيمية آخذة في التشابك، وبتنوع نماذجها الاقتصادية".

واتسعت شبكة "شديد ري" منذ تأسيسها عام 1998، وباتت تشمل أكثر من 400 خبير يتعاملون مع أكثر من 400 شركة تأمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وكان للحضور الاستراتيجي للشبكة في لندن وباريس دور أساسي في توفير فرص عابرة للحدود بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وفي تعزيز حركية الشركات والأفراد ضمن مشهد التأمين وإعادة التأمين العالمي السريع التطور. وانتهجت "شديد ري" في الاعوام الثلاثة الأخيرة سياسة توسع إلى أكثر من منطقة في العالم، وحققت عدداً من الخطوات المهمة في هذاالمجال. ففي عام 2022، أطلقت أول مكتب أفريقي لها في أبيدجان ومكتب في فرنسا. وفي عام 2023، اتخذت "شديد ري" من المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لها، وباشرت العمل من مكتبها الرئيسي الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

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