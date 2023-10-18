اختيار كريستين أوبراين لمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية يؤكد قدرة "سي القابضة" على اجتذاب أفضل المواهب التنفيذية الدولية لدعم استراتيجية نموها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سي القابضة" المحدودة اليوم، تعيين كريستين أوبراين في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، بهدف تعزيز قدرات فريق قيادتها التنفيذية، وتأكيد قدرتها على اجتذاب أفضل المواهب العالمية والخبرات المالية. ويأتي هذا التعيين الجديد، بعد أن أعلنت الشركة مؤخرًا عن توحيد أقسامها وأصولها لتعزيز هيكل أعمالها والتزامها بتصدّر التوجه العالمي نحو حيادية الانبعاثات، حيث تعد "سي القابضة" أول شركة قابضة عالمية تركز على الاستدامة في دولة الإمارات.

وانضمت كريستين أوبراين إلى "سي القابضة" قادمة من "إليوت لإدارة الاستثمار" وهي شركة استثمارية عالمية. حيث شغلت أوبراين منصب رئيس إدارة الاستثمار بين عامي 2017 و2023، وتولت خلال تلك الفترة، مهمة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطة الشركة الاستثمارية. وتتمتع السيدة أوبراين بخبرات ممتدة وواسعة في مجال إدارة الاستثمار، بالإضافة إلى خبراتها السابقة في مجال التدقيق والممارسات المصرفية في شركة "كي بي إم جي". كما شغلت عضوية العديد من المجالس والمجالس الاستشارية. وهي حاصلة على درجة بكالوريوس العلوم ودرجة ماجستير العلوم في المحاسبة من كلية غابيلي للأعمال في جامعة فوردهام. وهي محاسب عام معتمد ومدقق احتيال مرخّص في ولاية نيويورك. وستسهم خبرات السيدة أوبراين في تعزيز المنظور الاستراتيجي والمالي لـ "سي القابضة"، بما يضمن للشركة اتباع نهج شامل للنمو والاستدامة.

وقال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي القابضة": "يعد تعيين كريستين علامة فارقة ومهمة في مسيرة "سي القابضة"، حيث ستسهم بخبراتها في تعزيز قدرات القيادة التنفيذية للشركة، وتسريع مسيرة نموها على مستوى المنطقة والعالم. وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع كريستين لدفع التأثير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي المستدام، وإيجاد القيمة على مستوى شبكتنا المتكاملة من الشركات التابعة ووحدات الأعمال."

ومن جهتها، قالت كريستين أوبراين الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى "سي القابضة": "فخورة بانضمامي إلى فريق القيادة التفيذي في "سي القابضة" حيث فرصة استثمار خبراتي في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن العمليات الاستثمارية للشركة. وقد شجعني على الانضمام إلى "سي القابضة" ما تمتلكه الشركة من خبرات ممتدة لعقدين، ونهجها التقدمي في إنشاء منظومات شاملة ومتكاملة، تعزز وتتبنى مبادئ ومعايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والأهم من ذلك، ما لديها من إمكانات نمو هائلة لتحقيق تأثير عالمي ملحوظ. وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أعضاء فريق الإدارة التنفيذية وفرق العمل الأخرى، لدفع ممارسات الحوكمة والأنشطة الاستثمارية والمالية للمجموعة، وتحقيق رؤيتها لتصدر التوجه العالمي نحو تحقيق الحياد المناخي."

وبذلك تنضم كريستين أوبراين إلى أف. جاكوب شيريان الذي تم تعيينه في وقت مبكر من هذا العام، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "سي القابضة". ويقدم السيد شيريان ثروة كبيرة من الخبرات الإدارية إلى "سي القابضة"، وهي الخبرات التي جمعها على مدار أكثر من عقدين من العمل كرئيس تنفيذي لثلاث شركات مدرجة في بورصة ناسداك وفي أسواق رأس المال الأمريكية والاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ والاستشارات الإدارية الدولية. وقد شغل جاكوب العديد من المناصب القيادية في مؤسسات بارزة مثل "جي بي مورغان" و"كي بي إم جي" و"كمبيوتر ساينس كوربوريشن"، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في الأوساط الأكاديمية. كما عمل أيضًا أستاذًا مساعدًا في قسم الدراسات المالية في برنامج ماجستير إدارة الأعمال بكلية توبين لإدارة الأعمال بجامعة سانت جون. وتساهم خبرات السيد شيريان في الإشراف على الاستراتيجيات التشغيلية ونجاح الشركة في التعامل مع التحركات المعقدة للسوق وتوسيع حضورها العالمي.

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