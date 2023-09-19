أعلنت سيكو ش.م.ب(م)، البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم عن تعيين مريم المهري في منصب رئيس تنفيذي للمخاطر بالإنابة. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام سيكو بتنمية مواردها البشرية وتعيين أفضل الكوادر المؤهلة في المناصب العليا في البنك، بما يلبي متطلبات العمل وتطلعات البنك المستقبلية.

تملك مريم خبرة في إدارة المخاطر وبالأخص التي تتعلق بأعمال البنك الأساسية كإدارة الأصول وأنشطة الخزينة والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد انضمت إلى سيكو عام 2017 حيث شغلت منصب نائب رئيس قسم إدارة المخاطر. وقبل انضمامها إلى سيكو، عملت مريم مديراً مساعداً في قسم الأصول والالتزامات في بنك الخليج الدولي.

وقد عبرت مريم عن سعادتها بتولي هذا المنصب قائلة: " أثمن الثقة الغالية التي أولاها لي الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. وأتطلع إلى التعاون مع فريق العمل لتطوير وتعزيز وحدة المخاطر في سيكو، بما يساعد على التغلب على التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع المصرفي في الوقت الحالي. وسنعمل جاهدين على نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة مجالات العمل للتكيف مع التغيرات والمخاطر المستقبلية بما يضمن تحقيق نجاح مستدام، ومزدهر لعملائنا ومستثمرينا وموظفينا."

مريم حاصلة على شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، وماجستير من الفئة الأولى في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل الإسلامي من جامعة ريدنج في المملكة المتحدة، إضافة إلى بكالوريوس في التمويل وإدارة الاستثمار من جامعة نورثومبريا في المملكة المتحدة. كما أنها حاصلة على شهادة ممارس معتمد في التمويل الإسلامي (CIFP).

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول، والوساطة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى أكثر من 5 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة الأصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.



