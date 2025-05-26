دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة سفن تايدز، الشركة الرائدة في تطوير العقارات السكنية والفندقية الفاخرة، اتفاقية إدارة فندقية استراتيجية مع فنادق ماينور، لتصبح بذلك المشغّل الجديد لفندق ديوكس ذا بالم، التابع لمجموعة رويال هايدواي، من فئة الخمس نجوم، والواقع على الجذع الغربي لنخلة جميرا، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.

وبهذه المناسبة صرح عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: "يُعد هذا التعاقد استراتيجيًا، حيث تدير فنادق ماينور بنجاح أصولنا العقارية الحالية، فندق إن إتش كوليكشن دبي النخلة المجاور، وستوفر الاتفاقية تعاوناً معززًا بين الفندقين".

علاوة على ذلك، فإن سجل فنادق ماينور الحافل في تقديم تجارب ضيافة راقية، إلى جانب خبرتها التشغيلية، يجعلها الشريك الأمثل لإدارة هذا الفندق، حيث نتطلع إلى تعاون ناجح يعزز جاذبية وجهة بالم ويست بيتش كواحدة من أبرز وجهات الضيافة في دبي.

وأضاف بن سليم قائلاً: "تدير مجموعة فنادق بارسيلو فندق ديوكس منذ ست سنوات، وقد أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية بأعلى معايير الجودة، لذا نود أن نشكر بدورنا مجموعة فنادق بارسيلو على مساهمتها ونتمنى لها النجاح في مساعيها المستقبلية".

يقدم فندق ديوكس مزيجًا راقيًا من الفخامة العالمية الممزوجة بالتقاليد، ويضم 273 غرفة وجناحًا فندقيًا و287 شقة فندقية بتصاميم استوديوهات، وغرف نوم واحدة، وغرفتي نوم.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بستة مطاعم مميزة، بدءًا من مطعم متخصص وبار مسبح، وصولًا إلى ردهة وبار على الشاطئ، بالإضافة إلى شاطئ خاص خلاب، ومسبح داخلي، ومسبح خارجي لا متناهي من نوع إنفنيتي، وليزي ريفر، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومرافق صحية شاملة ومناسبة للعائلات.

هذا ويقع فندق ديوكس على شاطئ بالم ويست النابض بالحياة، أحد أكثر وجهات الحياة العصرية المرغوبة في دبي، كما يضع موقعه المتميز الضيوف على مقربة من مناطق الجذب الرئيسية مثل نخيل مول، ومنتزه أكوافنتشر المائي، وعين دبي، وعلى بعد 30 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمسافرين بغرض الترفيه والعمل.

نبذة عن شركة سيفن تايدز:

سيفن تايدز هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في عام 2004. تركز الشركة حالياً على قطاعات الضيافة والعقارات، وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح الابتكار وخلق الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة، والمباني التجارية، والأبراج السكنية، والمجمعات متعددة الاستخدامات في مدينتي لندن ودبي.

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