الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة سيسكو، الرائدة عالمياً في مجال الشبكات والأمن السيبراني، اليوم عن تعيين شين هيراتي في منصب نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا ورومانيا ورابطة الدول المستقلة. واعتباراً من الأول من مايو، سيتولى شين الإشراف على استراتيجية سيسكو وعملياتها التجارية في المنطقة، فضلاً عن دعم العملاء والشركاء في تعزيز مستويات الأمان، وتحديث بيئات العمل، وبناء البنية التحتية الحيوية اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي.

ويتمتع شين بخبرة واسعة تمتد لنحو 30 عاماً في قطاع التكنولوجيا على المستويين العالمي والإقليمي، من بينها أكثر من 20 عاماً قضاها في شركة سيسكو. وكان قد شغل مؤخراً منصب رئيس سيسكو في إفريقيا، حيث قاد استراتيجية استثمارات الشركة في القارة، وساهم في تسريع تنفيذ برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي، في عدد من الدول الإفريقية.

وقبل ذلك، تولّى شين عدة مناصب قيادية رئيسية، من بينها ثلاث سنوات كمدير عام لشركة سيسكو في قطر، حيث أقام هناك لما يقارب عقداً من الزمن. كما قاد أعمال سيسكو في اسكتلندا وأيرلندا والمملكة المتحدة. كما تمتد خبرته لتشمل منظومة الشركاء ومزودي الخدمات والمؤسسات الكبرى، ما يمنحه رؤية شاملة لمشهد التكنولوجيا المتطور.

وفي تعليق له، قال جوردون طومسون، رئيس شركة سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يُعد شين قائداً متمرساً يتمتع بفهم عميق للمنطقة مع سجل حافل في قيادة مبادرات التحول الرقمي المعقدة، بما يسهم في تحقيق النتائج التي يتطلع إليها عملاؤنا. وستواصل سيسكو تحت قيادته، تعزيز الترابط ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتسريع بناء البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في إطلاق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا".

من جانبه، قال شين هيراتي: "يشرفني تولي هذا المنصب الجديد. إذ تُعد هذه المنطقة مركزاً حيوياً للابتكار، وبفضل تقنيات سيسكو المتقدمة وفرقها المحلية القوية ومنظومة شركائها الموثوقة فإننا في موقع فريد يتيح لنا تسريع التحول الرقمي ودعم النمو الاقتصادي، وخلق قيمة مستدامة للمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة".

جدير بالذكر أن شين يخلف في هذا المنصب ديفيد ميدز، الذي يعتزم التقاعد بعد مسيرة حافلة امتدت لـ30 عاماً قاد خلالها العديد من أعمال سيسكو بنجاح. وخلال فترة قيادته، عززت سيسكو حضورها في المنطقة، وقادت العديد من المبادرات التي ساهمت في تسريع التحول الرقمي.

