القاهرة، أعلنت تيلدا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن الإطلاق الرسمي لخدمة الاستثمار في الأوراق المالية، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسارها نحو تقديم منظومة مالية متكاملة. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية الاستثمار المباشر في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيق، دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين أو إجراءات معقدة، لتصبح بذلك أول تطبيق في مصر يجمع بين خدمات المدفوعات وإصدار البطاقات وتداول الأوراق المالية ضمن منصة رقمية موحدة.

توفر الخدمة الجديدة تجربة استثمار مبسطة تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين، خاصة غير المتخصصين في الأسواق المالية. حيث يمكن للمستخدمين متابعة أسعار الأسهم بشكل لحظي، وتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة، إلى جانب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وذلك بدون أي عمولات أو مصاريف أو اشتراك شهري. كما تتيح المنصة فتح حساب استثماري باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط خلال دقائق، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارات فعلية. ويعكس هذا التوجه اعتماد تيلدا على حلول رقمية متكاملة تهدف إلى تقليل التعقيدات التقليدية المرتبطة بعمليات الاستثمار.

وفي هذا السياق، قال أحمد صباح، الرئيس التنفيذي لشركة تيلدا: "انطلقت تيلدا برؤية طموحة لإعادة تعريف تجربة الخدمات المالية في مصر، من خلال تبسيطها وجعلها أكثر شمولًا وسهولة في الوصول. واليوم، يمثل إطلاق خدمات الاستثمار نقلة نوعية في مسيرتنا، حيث ننتقل من تسهيل المعاملات اليومية إلى تمكين الأفراد من بناء ثرواتهم بشكل فعّال ومستدام".

أضاف: "نحن لا نطرح مجرد أداة للاستثمار، بل نعمل على إتاحة منظومة متكاملة تضع سوق المال في متناول الجميع، عبر تجربة رقمية سلسة وشفافة تزيل الحواجز التقليدية. هدفنا هو تمكين ملايين المصريين من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، ومنحهم سيطرة حقيقية وفورية على أموالهم، بما يعزز من قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم المالي بثقة واستقلالية."

علاوة على ذلك، تقدم تيلدا نموذجًا مبتكرًا من خلال دمج الخدمة الاستثمارية مع منظومة بطاقاتها المالية، حيث يمكن للمستخدمين ربط استثماراتهم مباشرة ببطاقة تيلدا، ما يتيح لهم إيداع الأموال أو سحب الأرباح بشكل فوري دون فترات انتظار أو رسوم تحويل. ويمثل هذا التكامل نقلة نوعية في إدارة الأموال، إذ يمكن استخدام الأرباح الاستثمارية مباشرة في عمليات الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بما يسهم في ربط الاستثمار بالاستخدام اليومي للأموال بشكل غير مسبوق.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تيلدا لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال إتاحة أدوات استثمارية سهلة وآمنة لملايين المستخدمين. كما تهدف الشركة إلى تمكين الأفراد من إدارة أموالهم واستثمارها دون الحاجة إلى خبرات مالية متقدمة، ما يفتح المجال أمام شرائح جديدة للدخول إلى سوق المال. إلى جانب ذلك، تسهم الخدمة في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي عبر تقديم حلول مبتكرة تقلل الاعتماد على القنوات التقليدية، وتعزز من كفاءة وسرعة العمليات المالية.

ومنذ إطلاقها في عام 2022، نجحت تيلدا في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات المدفوعات الرقمية في مصر، حيث تقدم خدمات إصدار البطاقات مسبقة الدفع، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، إلى جانب تطوير حلول مالية مبتكرة. ويعكس إطلاق خدمة الاستثمار استمرار الشركة في التوسع وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري، كما يعزز من قدرتها التنافسية في قطاع يشهد نموًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا المالية.

