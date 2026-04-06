دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيسكو، الرائدة عالمياً في مجال الشبكات والأمن السيبراني، اليوم عن تعيينات قيادية جديدة في عملياتها في المملكة العربية السعودية، حيث سينضم بدر الماضي إلى الشركة بمنصب نائب الرئيس لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية.

ومن مقرّه في الرياض، سيتولى بدر قيادة استراتيجية سيسكو وعملياتها التجارية في المملكة، بهدف تمكين العملاء من تسخير الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما سيعمل على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية في المملكة، بما في ذلك الخدمات المالية والرياضة والترفيه والضيافة والطاقة، مستفيداً من منظومة شركاء سيسكو الواسعة لضمان امتلاك المؤسسات للتقنيات والقدرات التي تمكنها من المنافسة والازدهار.

ويتمتع بدر بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالي التكنولوجيا وقيادة المبيعات. وقبل انضمامه إلى سيسكو، شغل منصب مدير عام شركة جوجل كلاود في المملكة العربية السعودية، حيث قاد خطط التحول الرقمي للسوق السعودي عبر عدة قطاعات مثل القطاع المالي والرعاية الصحية والترفيه والاتصالات. وقد تمكن من تحقيق إنجازات مهمة، من بينها إطلاق خدمات سحابة جوجل في المملكة في عام 2023، وإطلاق خدمة Google Pay (GPay) في عام 2025. وجدير بالذكر أنه شغل سابقاً مناصب قيادية عليا في شركات دِل تكنولوجيز وأوراكل وإي إم سي.

وفي تعليق له، قال قال جوردون طومسون، رئيس شركة سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "تشكّل منطقة الشرق الأوسط مركزاً نابضاً بالابتكار والتقدم الرقمي، وتم تعزيز الزخم الكبير للمنطقة من خلال التركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على التحول الرقمي. ويتمتع بدر بخبرة قيادية واسعة، وعلاقات قوية ضمن منظومة التكنولوجيا في المملكة، إضافة إلى سجل حافل بقيادة مبادرات رقمية ذات تأثير ملموس، الأمر الذي يمثل عاملاً أساسياً في توجيه المرحلة التالية من نمو أعمالنا في المملكة".

من جانبه قال بدر الماضي: "يشرفني جداً الانضمام إلى شركة سيسكو في هذا التوقيت المحوري بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد كان للشركة دور أساسي في بناء البنية التحتية الرقمية التي تدعم مسيرة تقدم المملكة. ومع تسارع الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، فإن ما نمتلكه من ريادة تكنولوجية وكفاءات بشرية ومنظومة شركاء قوية يضعنا في موقع متميز لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة وتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي".

جدير بالذكر أن بدر بدأ مسيرته المهنية مع شركة سيسكو في عام 2006. وإلى جانب إنجازاته في القطاع المؤسسي، ساهم في تطوير مشهد التكنولوجيا في المملكة، حيث عمل مستشاراً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال الشراكات الدولية. كما أنه مثّل المملكة ضمن فريق عمل الاقتصاد الرقمي في قمة مجموعة العشرين، وقاد عدداً من المبادرات ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي.

التزام سيسكو بدعم رؤية السعودية 2030

على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، لعبت سيسكو دوراً رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030. وتتضمن استراتيجية سيسكو متعددة المحاور في المملكة الاستثمار في البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المشروع المشترك المهم بقدرة 1 غيغاواط بالتعاون مع AMD وHUMAIN، إضافة إلى دعم تطوير قدرات التصنيع المحلية. كما تواصل الشركة التزامها بتأهيل الجيل القادم من الكفاءات السعودية من خلال برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات، والذي قام حتى الآن بتدريب أكثر من نصف مليون متعلم في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال دعم مشاريع وطنية واسعة النطاق في القطاعات الحيوية عبر برنامج سيسكو القطري لتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات محلية توفر خدمات سحابية آمنة، تواصل سيسكو تركيزها على ربط وتأمين مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

