حصلت "هناء أبو خرمة" على ترقية إلى منصب مديرة العمليات بمنطقة الشرق الأوسط، بعد عملها لدى سيركو لأكثر من 5 أعوام، وشغلها منصب مديرة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية، الذي تولت خلاله قيادة استراتيجية الشركة الخاصة بالقوى العاملة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سيركو"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات العامة، عن ترقية "هناء أبو خرمة" من منصبها الحالي كمديرة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية لتُصبح مديرة العمليات؛ وهو أحدث منصب يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط. تقتضي مهام المنصب الجديد أن تتولى "هناء" قيادة فرق العمل المعنية بالتكنولوجيا والتطوير، مع مواصلة الإشراف على أقسام الموارد البشرية وإدارة القوى العاملة.

تأتي هذه الترقية بعدما شهدت الشركة فترة من النمو المطرد؛ إذ تواصل سيركو بذل أقصى الجهود لتعزيز الإمكانيات التكنولوجية باعتبارها عاملًا أساسيًا في تقديم الخدمات التي تُركز على العملاء، وستلعب "هناء" دورًا مهمًا في دفع عجلة الابتكار، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة وضمان امتثالها بأعلى معايير الجودة العالمية.

ستتولى "هناء" مهام المنصب الجديد، مسترشدة بخبراتها العملية والمهارات القيادية التي استقتها على مدار الـ5 أعوام الماضية من إدارة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية، مرسخة مكانة سيركو باعتبارها إحدى الشركات الأكثر استقطابًا للمواطنين، هذا بالإضافة إلى تطوير الكفاءات المحلية وتبني ثقافة عمل تُعزز النمو والرفاه الوظيفي. حققت "هناء" العديد من الإنجازات الاستثنائية، ومن أبرزها تجاوز أهداف التوطين للشركة بـ7 أضعاف المُقرر؛ إذ فازت سيركو مؤخرًا بجائزة "نافس" الإماراتية من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تقديرًا للجهود المبذولة في هذا الصدد، فضلًا عن زيادة عدد الموظفات الإماراتيات بنسبة 133% خلال هذا العام حتى الآن، مقارنة بعام 2022.

من المُزمع أن تعمل "هناء" تحت إشراف "فيل ماليم"، الرئيس التنفيذي لسيركو الشرق الأوسط، وستظل جزءًا من اللجنة التنفيذية للشركة؛ حيث تتولى النساء أكثر من 50% من إجمالي الوظائف، و42% من المناصب الإدارية العليا. وفي عام 2023، كان من نصيب النساء 19% من الترقيات والمناصب الجديدة، مما يُظهر جليًا النهج المُتبع داخل الشركة لخلق بيئة عمل إيجابية تتسم بالتنوع والشمولية. تعكس هذه البيانات فعالية السياسات الداخلية، والتزام الشركة الأوسع نطاقًا بتحقيق الرؤى الوطنية للحكومات، وبناء مستقبل أفضل للجميع.

انضمت "هناء" إلى سيركو الشرق الأوسط عام 2019 بصفتها شريكة أعمال إقليمية للموارد البشرية، ثم حصلت بعد عام على ترقية لتتولى منصب المديرة الإقليمية للموارد البشرية والثقافة المؤسسية. استهلّت "هناء" مسيرتها المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتخصصت في البرمجة وهندسة الشبكات. قبل انضمامها إلى سيركو، شغلت "هناء" عدة مناصب قيادية بارزة في مجموعة "ميرسك" و "كونا + ناجل"؛ حيث قادت فرق تكنولوجيا المعلومات المُمثِلة للعديد من الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

"هناء" حاصلة أيضًا على الحزام الأسود المُعتمد وفقًا لأعلى معايير 6 سيجما للإدارة المحترفة للمشاريع؛ وهي شهادة مرموقة تُمنح فقط للخبراء المتمرسين في إدارة المشاريع وتطويرها بمنتهى الكفاءة والفعالية. تُعد هذه الخلفية المهنية والأكاديمية المتنوعة وثيقة الصلة بالمنصب الجديد، مما سيُساهم في تعزيز قدرتها على دفع عجلة الابتكار، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة وضمان امتثالها بأعلى معايير الجودة العالمية.

صرح "فيل ماليم"، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط، قائلًا: "يُسعدني تهنئة "هناء" على ترقيتها إلى منصب مديرة العمليات. لا سيما إنها لعبت دورًا محوريًا في قصة نجاحنا؛ إذ تولت إدارة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية بمنتهى الاحترافية والكفاءة، مُتسلّحة بنظرتها الثاقبة ورؤيتها السديدة. تتمتع "هناء" بمهارات قيادية وخبرات عملية استثنائية، لذا فإنني أتطلع أن توظف عقليتها الإبداعية ومساعيها المُستمرة للتطوير والتحسين ضمن ثقافة الشركة".

وأضاف قائلًا: "نلتزم في سيركو بخلق بيئة عمل تتسم بالتنوع وتدعم التطور الوظيفي للأفراد، بغض النظر عن الجنس، من خلال السياسات والاستراتيجيات الداخلية للشركة. تُعد رحلة "هناء" المهنية مثالًا يُحتذى به، لذا آمل أن تكون ترقيتها مصدر إلهام للمزيد من النساء داخل سيركو وخارجها".

صرحت "هناء أبو خرمة"، مديرة العمليات لدى شركة سيركو الشرق الأوسط، قائلة: "كم يُسعدني ويشرفني أن أتولى هذا المنصب المرموق، والعمل بشكل وثيق مع "فيل" وفريق عمل سيركو لتقديم خدمات رفيعة المستوى للعملاء. سنواصل الاستثمار في تحسين ما نُقدمه من خدمات متكاملة لتعزيز الإمكانيات المتاحة داخل المنطقة، وترسيخ دورنا بصفتنا شريكًا موثوقًا لمُختلف المؤسسات الحكومية. إن التكنولوجيا والابتكار في صميم ما نقوم به؛ إذ نعمل على جمع نُخبة من أمهر الكفاءات، والتقنيات المتطورة، والشركاء الأمثل تحت سقف واحد، بهدف تطوير حلول مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي ومعالجة تحديات العصر الحديث الأكثر إلحاحًا وتعقيدًا".

يأتي هذا الإعلان عقب تسجيل سيركو لأداء قوي خلال النصف الأول من العام الجاري إقليميًا ودوليًا، ويتضمن ذلك ضخ الاستثمارات في قطاع الفضاء الواعد داخل المنطقة، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة "كلايمتايز" المُتخصصة في حلول الاستدامة والاستشارات الهندسية.

ولمزيد من المعلومات حول سيركو وما تقوم به من عمليات في الشرق الأوسط، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.serco.com/ME.

حول سيركو

تجمع سيركو نُخبة من أمهر الكفاءات، والتقنيات المتطورة، والشركاء الأمثل تحت سقف واحد، بهدف تطوير حلول مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي ومعالجة تحديات العصر الحديث الأكثر إلحاحًا وتعقيدًا.

تعمل سيركو بشكل أساسي على توفير خدمات عامة مُصممة خصيصًا لدعم الحكومات في مُختلف أنحاء العالم، مع شبكة عالمية من الموظفين تضُم أكثر من 50,000 من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن قطاعات الدفاع، والفضاء، والهجرة، والعدالة، والرعاية الصحية، والنقل، وخدمة العملاء.

تشمل أبرز الخدمات المُقدمة لدى سيركو تصميم الخدمات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتوفير الموارد، وإدارة البرامج المعقدة، وتكامل الأنظمة، وإدارة الحالات، والهندسة، وإدارة الأصول والمرافق.

بفضل نموذجها التشغيلي الفريد، تُعد سيركو شركة رائدة في تقديم الحلول المُبتكرة الأكثر فعالية، مُتيحة للعملاء خدمات مُتكاملة من الألف إلى الياء.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.serco.com

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا