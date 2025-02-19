أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزوّد الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، اليوم عن خطتها الاستراتيجية للتوسع سعياً لتسريع نموها وتوسيع نطاق حضورها على الصعيد العالمي ولتقديم قيمة تحويلية لعملائها.

وتهدف الشركة من خلال خطتها التي تركز على الأمن السيبراني والمادي، إلى تطوير عروض خدماتها على المستوى الدولي، وتعزيز التزامها بدعم المشاريع الوطنية الهامة في مختلف القطاعات الرئيسية.

ويمثل هذا التوسع انطلاقة واعدة نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار لشركة سيبكس، بما في ذلك بناء فريق متميز وتأسيس مناصب قيادية عُليا لتحفيز الابتكار وتعزيز التميّز التشغيلي والنمو الذي يتمحور حول العملاء.

وفي إطار هذه النقلة النوعية، تم تعيين هادي أنور رئيساً تنفيذياً للشركة، حاملاً معه رؤية طموحة تستشرف المستقبل المشرق لسيبكس. وستعمل الشركة تحت قيادته على تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الحلول المتكاملة للأمن السيبراني، بينما تسهم في تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز مرونتها وصمودها السيبراني للتصدي للتحديات الأمنية.

وإلى جانبه، سيتولى راجيف ساجار، المدير التنفيذي للعملاء والنمو والشراكات، قيادة مسيرة التوسع في الأسواق الدولية ممهداً الطريق لإقامة شراكات تحويلية تتجاوز القارات. وعلاوةً على ذلك، قامت الشركة مؤخراً بإطلاق ممارسات أمنية جديدة في التكنولوجيا التشغيلية استجابةً للطلب المتزايد بشأن تقديم حلول أمنية متخصصة تدعم بيئات البنية التحتية الحرجة.

ومع تسارع عملية دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، تشكل الثغرات الأمنية السيبرانية مخاطر كبيرة على الخدمات الأساسية. بالتالي، ستوفر منظومة أمن التكنولوجيا التشغيلية في سيبكس حلولاً مخصصة لسد هذه الفجوات والحماية من التهديدات التشغيلية وضمان تقديم الخدمات دون انقطاع في البنية التحتية الحيوية.

وفي معرض تعليقه على التوجه الجديد للشركة، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "نشهد الآن نقلة نوعية تُعيد رسم المستقبل وتُحدث تغييراً جذرياً لشركة سيبكس حيث نعمل على توسيع آفاقنا وتعميق تأثيرنا على الشركات والمجتمعات. ونتمتع اليوم بمكانة مميزة تدعمنا في مواجهة تحديات العالم المترابط وسريع التطور الذي نعيشه، وذلك من خلال مواءمة خبراتنا في مجال الأمن السيبراني والمادي، والتوسع عالمياً، والاستثمار في ممارسات متطورة مثل ممارسات أمن التكنولوجيا التشغيلية. كما يسهم كل من التزامنا بالابتكار والمرونة والحلول التي تركز على العملاء في تمهيد الطريق أمامنا لتقديم قيمة مستدامة للقطاعات الاقتصادية والمجتمعات على حدِ سواء. وبفضل فريقنا القيادي المتميز ورؤيتنا الطموحة للمستقبل، نمضي قدماً في إعادة صياغة مفهوم الحلول الأمنية المتكاملة والموثوقة".

وستسهم "سيبكس"، التي استحوذت عليها مجموعة جي 42 في أواخر عام 2024، في تعزيز محفظة المجموعة من خلال دعمها بإمكانيات متقدمة في مجال الأمن السيبراني عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي. ويتيح هذا التكامل بين الطرفين دعم وتمكين العملاء الجدد والحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية. وستلعب سيبكس دوراً مهماً في تأمين المنظومات الرقمية وضمان توفير حماية ومرونة قويتين لمواجهة التهديدات الناشئة.

هذا وتعمل الرؤية الاستراتيجية الجديدة لشركة سيبكس القابضة على تعزيز مكانة الشركة كقوة رئيسية في تشكيل مستقبل حلول الأمن السيبراني عبر القطاعات المتعددة والمناطق الجغرافية المختلفة، بدءاً من حماية الأصول المادية ووصولاً إلى دعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية والتشغيلية.

نبذة حول شركة سيبكس القابضة (CPX Holding)

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 500 متخصص في الأمن السيبراني يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.cpx.net

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