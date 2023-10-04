وقع الاختيار على السيد ينس شميل لشغل منصب الرئيس التنفيذي القادم لشركة سويس لوج بعد أن أعلن السيد أنطونيو تريوتشي عن نيته للتقاعد خلال الفترة المقبلة. وستتولى السيدة جوليا كولومبي قيادة سويس لوج بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

دبي – الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة سويس لوج، وهي أحد أعضاء مجموعة كوكا، أن تعلن عن اختيار السيد ينس شميل لتولي منصب الرئيس التنفيذي القادم لها، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024. ويشغل السيد ينس حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة سويس لوج لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمتع بقدر زاخر من الخبرة في قطاع اللوجستيات من المؤكد سيسانده في القيام بمهمته الجديدة على أكمل وجه.

وقد انضم السيد ينس، البالغ من العمر 49 عاماً، للعمل لدى سويس لوج في عام 2020 حيث تولى مسؤولية وحدة أعمال أوتوستور بالشركة، ثم تولى بعدها منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في سبتمبر 2021. وقبل الانضمام إلى سويس لوج، تولى السيد ينس العديد من مناصب القيادة العليا لدى شركات رائدة في مجال اللوجستيات.

وبهذا الصدد فقد أعلن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة سويس لوج السيد أنطونيو تريوتشي نيته التقاعد بنهاية العام الجاري، مما أدى إلى حدوث هذا التغيير في هيكل القيادة. وسيغادر السيد تريوتشي منصبه تاركاً خلفه سجلاً حافلاً بالإنجازات المشرِّفة، ومنها تنظيم مبادرات تحويلية ساهمت في تحفيز نمو الأعمال التجارية وتحقيق تحسينات مالية والابتكار على مستوى العملاء.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كوكا السيد بيتر موهنين على ثقته التامة في أن السيد ينس سيحرص كل الحرص على الاستفادة من تلك الإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس التنفيذي السابق والعمل على تعزيزها، وقد صرح السيد موهنين قائلاً "أود أن أُعرب عن خالص امتناني وتقديري للسيد أنطونيو على أدائه المميز وما بذله من تفانٍ وإخلاص في قيادة الشركة، حيث نجحت سويس لوج تحت قيادته في تحقيق إنجازات مذهلة لعملائها. ومن ناحية أخرى استطاع السيد ينس إثبات خبرته الكبيرة في مجال القيادة خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة سويس لوج بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن امتلاكه للمؤهلات اللازمة التي ستمكنه من الاعتماد على هذه الأسس المتينة للبدء في كتابة سطور فصل جديد زاخر بالنجاحات الكبرى".

وسيكون التركيز الاستراتيجي الرئيسي للسيد ينس، ضمن مهام منصبه الجديد كرئيساً تنفيذياً لسويس لوج، على تحسين تجربة العملاء وتعزيز علاقات الشركة بعملائها وشركائها. وفي هذا السياق علق السيد ينس قائلاً "يسعدني أن أتولى مهمة قيادة سويس لوج على مسار النمو واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق توقعات العملاء، بل وتجاوزها لما هو أفضل". وأضاف قائلاً "كما سأركز أثناء القيام بذلك على أن تظل سويس لوج مؤسسة رائعة للعمل بها من خلال تعزيز أواصر التعاون مع تحقيق قيمة مضافة لعملائنا في النهاية".

وستتولى السيدة جوليا كولومبي، البالغة من العمر 38 عاماً، قيادة شركة سويس لوج بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتميز السيدة جوليا بامتلاكها لخبرات كبيرة في مختلف مجالات الأعمال، والعمل عن كثب مع العملاء وفتح أسواق جديدة. وقد بدأت جوليا مسيرتها المهنية لدى سويس لوج في منصب مديرة مبيعات قطاع الأسواق، وذلك قبل أن تتولى قيادة فريق التصميم والاستشارات، والذي تم تغييره مؤخراً إلى إدارة التصميم والهندسة بالشركة.

وقد أعرب السيد ينس عن ثقته الكاملة في السيدة جوليا لتخلفه في منصبه الحالي، وعلّق قائلاً: "ستتولى جوليا قيادة سويس لوج بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على أكمل وجه، وأنا على يقين تام بأنها ستلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو والنجاح المستمرين لسويس لوج في المنطقة".

عن سويس لوج – تقدم سويس لوج حلولاً قائمة على البيانات والروبوتات لأتمتة اللوجستيات الخاصة بك، بالإضافة إلى تقديم مفاهيم موثوقة ومعيارية للخدمات. وبفضل تعاون سويس لوج مع شركات ذات رؤى تطلعية، فإننا نلتزم بوضع معايير جديدة في مجال أتمتة المستودعات لتقديم منتجات وحلول مناسبة لمتطلبات المستقبل. وحيث تشكل شركة سويس لوج جزءاً من مجموعة كوكا العالمية، دائماً ما يثق عملاؤنا في القدرات الهائلة والحماس الكبير الذي يتمتع به موظفونا – والبالغ عددهم أكثر من 14,000 شخص في جميع أنحاء العالم.

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