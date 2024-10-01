أعلنت شركة "سويس بورت" عن تعيين الأستاذ/ حمد الحميدي رئيساً تنفيذياً جديداً لها في المملكة العربية السعودية على أن يُباشر مهام عمله في 1 أكتوبر 2024. وانضم الأستاذ/ حمد الحميدي إلى "سويس بورت" قادماً إليها من الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، حيث كان عضواً رئيسياً في فريق الإدارة التنفيذية للشركة بخبرة تزيد على 17 عاماً. وفي منصبه الأخير كنائب رئيس للشؤون التجارية، لعب الأستاذ/ حمد الحميدي دوراً فعالاً في صياغة التوجه الاستراتيجي للشركة وبناء شراكات قوية لها داخل قطاع الطيران. وستساهم خبرة الأستاذ/ حمد الحميدي الواسعة بمجال الخدمات الأرضية للمطارات في دفع عجلة نمو "سويس بورت" في المملكة، حيث تخطط الشركة لتوسيع حضورها في المملكة ضمن مجال مناولة الشحن الجوي والخدمات الأرضية بالمطارات وفي مجال الضيافة في صالات المطار، ولا سيما مع شركات الطيران السعودية.

وبهذه المناسبة قال ديرك جوفيرتس، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس بورت" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا الترحيب بحمد الحميدي رئيساً تنفيذياً جديداً لشركتنا في المملكة العربية السعودية. ونحن نثمّن خبرته الكبيرة ونثق بقدرته على قيادة الشركة نحو آفاق جديدة من النمو والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. كما نؤكّد التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي في خدماتنا للارتقاء بمستقبل الطيران في السعودية".

ويتسلم حمد الحميدي منصبه الجديد هذا خلفاً لكريس براون الذي سيواصل دعم الفريق السعودي كرئيس تنفيذي جديد للعمليات في منطقة الشرق الأوسط. وسيتولى براون المسؤولية التشغيلية لـ "سويس بورت" في السعودية، كما سيقود أعمال الشركة في سلطنة عُمان بصفته مديراً مسؤولاً عن "سويس بورت عُمان"، فضلاً عن دوره في دعم أنشطة تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

النمو المستمر والتوسع في المملكة العربية السعودية

تتواجد شركة "سويس بورت" في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016، حيث استهلت عملياتها التشغيلية آنذاك في الرياض وجدة لتنضم الدمام إلى شبكتها في العام ذاته. ومنذ ذلك الحين، طورت "سويس بورت" أعمالها تدريجياً من شركة ناشئة إلى مؤسسة معروفة تتمتع بقاعدة عملاء واسعة من شركات النقل الإقليمية والدولية. وفي نهاية العام الماضي، تعاونت شركتا "سويس بورت" و"أسياد القابضة"، وهي مجموعة قابضة سعودية متنوعة ذات ملكية عائلية تزاول أعمالاً مهمة داخل وخارج المملكة عبر قطاعات متعددة، بهدف تعزيز نمو "سويس بورت" في أكبر اقتصادات الشرق الأوسط.

قدمت "سويس بورت" خدماتها في السعودية إلى 7.7 مليون مسافر خلال عام 2023 (بزيادةٍ تجاوزت 49% مقارنةً مع عام 2022)، وتولت خدمة ما يقارب 28,000 رحلة جوية (بزيادةً تجاوزت 39% مقارنةً مع عام 2022). وحالياً، توفر "سويس بورت" خدمات الركاب وعمليات المناولة الأرضية في ستة مطارات في السعودية هي: مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام إضافة لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم و مطار العلا.

نجحت "سويس بورت الدولية ايه جي" في عام 2023 بتقديم أفضل الخدمات الأرضية في المطارات لنحو 232 مليون مسافر (عام 2022: 186 مليوناً) وتعاملت مع حوالي 4.7 مليون طن من الشحنات الجوية (عام 2022: 4.8 مليون) في 115 مركزاً للشحن الجوي حول العالم. وقد تم اعتماد العديد من مستودعاتها في مجال الخدمات اللوجستية الصيدلانية من CEIV Pharma التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وكذلك من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية. وفي نهاية ديسمبر 2023، أصبحت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الأرضية للمطارات ومناولة الشحن الجوي، والتي يعمل لديها اليوم حوالي 60,000 موظف، عبر 286 مطاراً في 44 دولة في ست قارات.

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