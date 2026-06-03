دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن تعيين أرمين بيتر مديراً عاماً لإدارة الأسواق، وذلك اعتباراً من 3 أغسطس 2026. وسينضم أرمين كذلك إلى عضوية اللجنة التنفيذية للسلطة.

يتمتع أرمين بخبرة تزيد عن ثلاثين عاماً في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شملت العمل لأكثر من 17 عاماً في بنك يو بي إس في لندن. وقد شغل أرمين خلال عمله في البنك عدة مناصب قيادية رفيعة بما في ذلك منصب الرئيس العالمي لقسم تمويل الديون المشتركة، ورئيس قسم الخدمات المصرفية المُستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال فترة عمله في البنك، قدم أرمين استشاراته بشأن مجموعة واسعة من معاملات أسواق رأس المال الدولية المتعلقة بالديون، والتي شملت جهات إصدار سيادية، ومؤسسات فوق وطنية، ومؤسسات مالية، وأسواق ناشئة، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بالتمويل المُستدام والبنية التحتية الرقمية المتطورة. كما شغل أرمين سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في كل من الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، والرابطة العالمية للأسواق المالية، ومؤسسة التمويل الرقمي العالمي، بالإضافة إلى منصب رئيس اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا المالية التابعة للرابطة الدولية لأسواق رأس المال.

في منصبه الجديد، سيتولى أرمين قيادة استراتيجية الأسواق ومهام الرقابة في السلطة، بما يدعم التطور المستمر والنزاهة والشفافية لأسواق مركز دبي المالي العالمي. وستشمل مسؤولياته الرقابة على المبادرات التنظيمية المرتبطة بأنشطة جمع رأس المال، والبنية التحتية للأسواق، وعمليات الإدراج، ومعايير الإفصاح، وأُطر حماية المستثمرين، بالإضافة إلى نزاهة الأسواق بشكل أوسع.

وعلق مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا التعيين قائلاً: "يسعدني الترحيب بانضمام أرمين إلى الفريق القيادي للسلطة، وذلك في وقت محوري ضمن مسيرة التطور المستمرة لأسواق دبي. إن خبراته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية ستدعم جهودنا في تعزيز الأسواق بصورة تتسم بالشفافية والمرونة والارتباط الدولي، وستساهم كذلك في دفع النمو الاقتصادي المُستدام في مركز دبي المالي العالمي".

من جانبه، قال أرمين بيتر، مدير عام إدارة الأسواق المُعين للسلطة: "يسرني الانضمام إلى السلطة كمدير عام لإدارة الأسواق، والمساهمة في ترسيخ ريادة مركز دبي المالي العالمي بصفته المركز المالي الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. أتطلع إلى العمل مع الزملاء وأصحاب المصلحة في القطاع لدعم نزاهة الأسواق، والابتكار، وتعزيز ثقة المستثمرين على مستوى قطاع أسواق رأس المال".

ويؤكد تعيين أرمين التزام السلطة الراسخ والثابت بتعزيز التميز التنظيمي، ودعم التطور المستمر للأسواق المالية الحيوية والمتصلة دولياً والتنافسية داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتوافق مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية التي تهدف إلى أن تكون دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033.

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