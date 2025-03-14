أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، عن تعيين ألان لينينغ في منصب المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ، اعتبارًا من 28 يوليو 2025.

يعد ألان أحد أبرز الخبراء القانونيين والتنظيميين، حيث يمتلك سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات القانون، التنفيذ، والامتثال. ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى قيادة إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، مستفيدًا من خبراته الواسعة لتعزيز الإطار التنظيمي وترسيخ أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي.

وشغل ألان مؤخرًا منصب شريك في مكتب ماير براون في هونغ كونغ، وسيخلف باتريك ميني، الذي قاد إدارة التنفيذ لأكثر من سبع سنوات، وأسهم بدور محوري في تعزيز الإطار التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية والارتقاء بقدراتها التنظيمية، مما عزز مكانة السلطة كهيئة رقابية مستقلة تتمتع بالكفاءة والمصداقية.

وبهذه المُناسبة، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يسعدني الإعلان عن تعيين ألان لينينغ في منصب المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ. إن خبرته العميقة في المجالات القانونية والتنظيمية والتنفيذية تجعله القيادة الأنسب لتعزيز قدراتنا في مجال التنفيذ. يعكس هذا التعيين التزامنا بترسيخ مبادئ النزاهة في قطاع الخدمات المالية وحماية حقوق المستثمرين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية."

وأضاف إيان جونستون: "بالنيابة عن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية واللجنة التنفيذية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لباتريك ميني على جهوده الدؤوبة وإسهاماته القيّمة في مسيرة السلطة. فقد عززت إدارة التنفيذ، تحت قيادته، مكانتها كجهة رقابية تتمتع بالكفاءة والعدالة والموضوعية، مما جعلها ضمانة موثوقة في التصدي لأي ممارسات غير مشروعة."

من جانبه قال ألان لينينغ قائلًا: "يشرفني تولي هذا المنصب، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع زملائي لمواصلة الإنجازات الرائدة التي حققتها سلطة دبي للخدمات المالية. إن ترسيخ الثقة وتعزيز المصداقية في مركز دبي المالي العالمي وقطاع الخدمات المالية في دبي ودولة الإمارات يمثلان ركيزة أساسية لضمان متانة النظام المالي واستدامته، وتعزيز مكانته كمركز مالي آمن ومستقر قادر على التكيف مع المتغيرات."

سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم مزاولتها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية متخصصة أنشئت لهذا الغرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تُنظم سلطة دبي للخدمات المالية وتُشرف على شركات الخدمات المالية والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك مديري الأصول، البنوك، خدمات الحفظ والوصاية، متداولي عقود السلع الآجلة، مدراء الصناديق، أعمال التأمين وإعادة التأمين، ومتداولي الأوراق المالية، وشركات التكنولوجيا المالية. السلطة تُمارس الرقابة على البورصات ومنصات التداول فيما يتعلق بسلوكيات مزاولة العمل والأغراض التحوطية، بما يشمل الإشراف على بورصة الأوراق المالية الدولية (ناسداك دبي) وبورصة لتداول مشتقات السلع العالمية (بورصة الخليج للسلع). كما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها داخل مركز دبي المالي العالمي. لمزيد من المعلومات عن سلطة دبي للخدمات المالية، الرجاء زيارة الموقع الشبكي للسلطة.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية عام 2022، حيث كان قد شغل سابقاً هذا المنصب خلال الأعوام من 2012 لغاية 2018. السيد/جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، شغل العديد من المناصب العليا ضمن قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لدى احدى شركات الوصاية الكبرى في أستراليا. في عام 1999، انتقل السيد/جونستون إلى مجال التنظيم وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وقضى عدة فترات كمفوض بالإنابة. وخلال عام 2005، تولى منصب المستشار الخاص لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. السيد/جونستون هو حالياً نائب رئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وعضو في مجلس إدارة المنظمة.

انضم السيد/باتريك ميني، مدير عام إدارة التنفيذ، إلى سلطة دبي للخدمات المالية في شهر ينار عام 2018، وهو يتمتع بخبرة تمتد إلى ثلاثين عاماً في مجال تنظيم الأسواق والخدمات المالية.

وكان، قبل انضمامه إلى سلطة دبي للخدمات المالية، مديراً في إدارة التنفيذ على الشركات والمؤسسات الكبرى لدى هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA) لأكثر من سبعة أعوام، وارتكز عمله على حالات سوء السلوكيات في الأسواق المالية الرسمية وأسواق التداول خارج البورصة. شغل باتريك العديد من المناصب العليا في المجال القانوني ومجالات التنفيذ التنظيمي والتحقيق الجنائي في أستراليا وهونغ كونغ واليابان، وتولى منصب المستشار العام ورئيس قسم التنفيذ في هيئة التنظيم التحوطي في أستراليا، وكذلك منصب رئيس تنفيذ قواعد الادراج في شركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة. باتريك حاصل على شهادات في القانون والعلوم المالية التطبيقية ومرخص لمزاولة مهنة المحاماة في أستراليا.

يتمتع السيد/ ألان لينينغ بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في المجالات القانونية والتنظيمية والتنفيذية، حيث عمل في مجموعة واسعة من القضايا المعقدة المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية، ومتابعة الامتثال في الأسواق المالية العالمية.

وقبل انضمامه إلى سلطة دبي للخدمات المالية، شغل السيد لينينغ مناصب قيادية بارزة في هيئات تنظيمية مرموقة وشركات محاماة عالمية، حيث قاد تحقيقات كبرى وأسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات التنفيذية للقطاع المالي. وكان آخر مناصبه شريكًا في قسم التقاضي وتسوية المنازعات في مكتب ماير براون في هونغ كونغ. كما أمضى ثمانية أعوام في منصب شريك ورئيس قسم المنازعات والتنظيم في شركة سيدلي أوستن، وقبل ذلك شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.

-انتهى-

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