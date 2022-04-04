سيتولى المجلس الاستشاري للشؤون المعمارية والعقارية تشجيع اعتماد منصة "سكاي بلاغ" و "سكاي" في الوحدات السكنية المنفصلة لعائلة واحدة أو متعددة العائلات

ميامي : أعلنت اليوم شركة "إس كيو إل تكنولوجيز" (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرّمز NASDAQ:SKYX) (المُشار إليها في ما يلي بـ "سكاي تكنولوجيز" أو "الشركة")، وهي شركة تهدف لتعزيز السلامة في المنازل والمباني بشكل كبير وتعزيز نمط حياة المنزل الذكي من خلال تكنولوجيا منصة ذكية قادرة على إحداث تغييرات جذرية وأكثر من 60 براءة اختراع صادرة وتنتظر الموافقة عليها عالمياً، أن المهندس المعماري الشهير ورائد الفكر في مجال التخطيط الحضري برنارد زيسكوفيتش سيترأس المجلس الاستشاري للشؤون المعمارية والعقارية المُشكّل حديثاً والخاص بشركة "سكاي".

ويُعدّ برنارد زيسكوفيتش، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زيسكوفيتش أركيتكتس"، أحد رواد التصميم والفكر المعروفين دولياً في مجال التخطيط الرئيسي الشامل والتخطيط العمراني الحقيقي. وقد نُشرت مشاريعه الكُبرى في التصميم العمراني بالإضافة إلى مؤلفاته التي تتناول الهندسة المعمارية والتصميم العمراني على نطاق واسع في العديد من الكتب والمجلات. كما قدّم زيسكوفيتش خبرته لمجموعة متنوعة من الأخصائيّين في كلّ من القطاعَين العام والخاص، من قبيل جمعية فلوريدا لإعادة التطوير، والرابطة الوطنية لبناة المنازل، ومجلس تنسيق التنمية الموجهة لهيئة النقل لمترو نيويورك، والكثير غيرها. كما حصل زيسكوفيتش، وهو أحد الزملاء المنتسبين في المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين، على جائزة الميدالية الفضية، وهي أعلى تكريم يُقدّمه المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين في ميامي، عن فئة الإنجاز المُتميّز في التصميم. هذا ونال زيسكوفيتش شهادته في الهندسة المعمارية من معهد برات في نيويورك بعد أن درس التصميم العمراني في جامعة الهندسة المعمارية في البندقية بإيطاليا. وتضمّ قائمة مشاريع زيسكوفيتش الكُبرى والمتعددة تطوير مباني متطورة متعددة الاستخدامات في كلّ من ميدتاون وميامي ودامبو في نيويورك، إلى جانب تطوير مطار بوغوتا الدولي في كولومبيا.

ومن المُتوقّع أن يعمل المجلس الاستشاري للشؤون المعمارية والعقارية في شركة "سكاي"، والذي سيرأسه السيد زيسكوفيتش، تحفيز اعتماد منصات التوصيل الذكية من "سكاي" في المجتمعات والمباني السكنية متعددة العائلات.

وقال زيسكوفيتش، في معرض تعليقه على هذا الأمر: " أنا متحمّس للغاية للانضمام إلى شركة ’سكاي تكنولوجيز‘ لتولّي رئاسة المجلس الاستشاري للشؤون المعمارية والعقارية الخاص بها، إذ أؤمن حقاً أن منصات ’سكاي‘ الثورية والذكية قادرةٌ على إحداث

تغيير جذري في مجال دمج التكنولوجيا الذكية في المنازل والمباني. كما تساهم منصات التوصيل والتشغيل الخاصة بـ ’سكاي‘ في تمكين مالكي المنازل الجدد والحاليين وأصحاب المباني السكنية والبناة من توفير الأمن لمنازلهم ومبانيهم بشكل ذكي وفوريّ".

واختتم بالقول: " بدأنا بالفعل بإجراء مناقشات أولية مع كبار المُطوّرين العقاريين وأصحاب المباني السكنية فيما يتعلق بإمكانية تحويل مبانيهم إلى مبانٍ آمنة وذكية، ما سيشكّل معياراً جديداً. وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق ’سكاي‘ لضمان نشر هذه التكنولوجيا الجذابة في كل مكان في السوق ".

من جانبه، قال راني كوهن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "سكاي تكنولوجيز"، في هذا الصّدد: " إنه لشرف عظيم حقاً أن أرحّب بانضمام رائد فكر ملهم مثل برنارد إلى فريق ’سكاي تكنولوجيز‘. تعدّ الخبرة الواسعة والعميقة التي يتمتّع بها برنارد في مجال المشاريع السكنية الحديثة منقطعة النظير. ويمكنكم الاطلاع على أمثلةٍ عن مشاريع التصميم الحضري الخاصة به من خلال النقر هنا. ومع تشكيل مجلسنا الاستشاري للشؤون المعمارية والعقارية، أؤمن بأننا نتمتع بمكانة جيدّة تُمكّننا من تعزيز اعتماد القطاع عند إنطلاقه وإضفاء قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل".

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لمحة عن شركة "إس كيو إل تكنولوجيز"

انطلاقاً من كون الكهرباء هي المعيار في كل منزل ومبنى، تتمثل مهمتنا في جعل التطوّر والأمن والذكاء من المعايير الجديدة للمنازل والمباني.

تملك شركة "إس كيو إل تكنولوجيز" (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرّمز NASDAQ:SKYX)، والتي تُمارس أعمالها تحت اسم "سكاي تكنولوجيز"، سلسلةً من منصات التكنولوجيا الثورية الذكية المتطورة والآمنة والذكية، مع أكثر من 60 براءة اختراع أمريكية وعالمية وغيرها من طلبات براءات الاختراع التي تنتظر الموافقة. تركّز تقنياتنا على الجودة العالية وسهولة الاستخدام، مع تعزيز الأمن وأسلوب الحياة في المنازل والمباني بشكل كبير في الوقت عينه. نؤمن أنّ منتجاتنا ضرورية في كل غرفة في كلّ من المنازل وغيرها من المباني في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الالكتروني التالي: https://skyplug.com أو متابعتنا على "لينكد إن".