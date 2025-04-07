أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ي اس، عن تعيين سبنسر واداما مديرًا عامًا للفندق الفاخر الواقع في قلب جزيرة ياس، احدى أبرز الوجهات السياحية في العاصمة.

يمتلك واداما حوالي 30 عامًا من الخبرة في قطاع الضيافة، ويتميّز بسجل حافل بالإنجازات في العديد من المجالات أبرزها تحقيق التميّز التشغيلي وتحسين تجارب الضيوف وقيادة فرق العمل عالية الأداء. ومع انضمامه إلى فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس وتولّيه منصبه الجديد، سيوظّف واداما خبراته الواسعة التي اكتسبها على مدار السنوات في قطاع الضيافة الفاخرة وسيركّز على الارتقاء بمكانة الفندق من خلال القيادة الاستراتيجية، وتقديم عروض مبتكرة للضيوف، والالتزام الراسخ بالخدمة المتميّزة.

يتميّز واداما بخبرته الكبيرة في قطاع الضيافة الفاخرة العالمي، حيث نجح في قيادة فرق العمل لدى عدد من أرقى العلامات التجارية الفندقية حول العالم. وقد شغل العديد من المناصب القيادية الرئيسية طوال مسيرته المهنية، أبرزها في فنادق ريتز كارلتون، ومجموعة إعمار للضيافة، وفندق أرماني، ومجموعة جميرا، كما كان له دور فاعل في تعزيز مشاركة الضيوف والتميّز التشغيلي.

وقبل انضمامه إلى دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، تولّى واداما إدارة فندق وشقق إس إل إس دبي خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، حيث ساهم بشكل كبير في نجاح إطلاق الفندق. وقد استطاع أن يثبت تميّزه بفضل النهج المبتكر الذي يتبنّاه لإشراك الضيوف والتزامه بمبادرات الاستدامة وحرصه على ترسيخ ثقافة الفريق الديناميكي. كذلك، أدّى واداما دورًا محوريًا في شراكات بارزة مع فنانين مشهورين مثل إيكون وويل.آي.أم، ممّا انعكس إيجابًا على الفندق وساعد في الارتقاء به كعلامة تجارية رائدة في مجال أسلوب الحياة والتجارب المميّزة

وخلال مسيرته المهنية أيضًا، ساهم واداما في تسهيل التعاون مع مبادرات محلية مثل "عملية الابتسامة" و"مزرعة فريش أون تيبل" ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مما عزّز التزامه بالاستدامة وخدمة المجتمع.

وتعليقًا على تعيينه في المنصب الجديد، قال واداما: ""يسرّني جدًا الانضمام إلى فريق العمل الاستثنائي في فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، حيث يجتمع الابتكار بالفخامة والتجارب الجريئة. لقد دفعتني شغفي خلال مسيرتي المهنية إلى خلق لحظات لا تُنسى وترسيخ معايير جديدة. أتطلّع إلى البناء على النجاحات المحققة، وتحويل الفندق إلى وجهة رائدة تعيد تعريف تجارب أسلوب الحياة الفاخرة في قلب أبوظبي."

نبذة عن مجموعة فنادق دبليو العالمية

أبصرت مجموعة فنادق دبليو التابعة لمجموعة فنادق ماريوت العالمية النور في نيويورك، فتشربت من ثقافتها التي لا تعرف النوم، ثم شرعت على مدار عقدين من الزمن تحدث تحوّلات كبيرة في قطاع الضيافة بابتكاراتها ومعاييرها. وما انفكت المجموعة تشقّ طريقها نحو العالمية، حتى بات في محفظتها أكثر من 50 فندقًا وسمعة تتحدى التوقّعات وتكسر معايير الرفاهية التقليدية أينما حلّ اسم المجموعة. وانطلاقًا من غايتها الأسمى بتأجيج شغف الضيوف بالحياة، تعمل دبليو على إيقاد توقهم إلى تجربة الرفاهية والانغماس بها وإعادة اختبارها من جديد. في الواقع، يسمح تصميم العلامة المثير للاهتمام وحرصها على تقديم أي خدمة في أي وقت وغرف الجلوس النابضة بالحياة بتوفير تجربة لا تُضاهى مهما حاول الآخرون نسخها. كما وتساهم طاقة العلامة التجارية العالية، بكل ما تتّسم به من ابتكار وطموح وجاذبية، في تشجيع الضيوف على اكتشاف خبايا كل وجهة، والانغماس فيها لوقت أطول وعلى نحو أعمق. للمزيد من المعلومات حول مجموعة فنادق دبليو، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيhotels.com/theangle أو متابعتنا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك. هذا وتفخر مجموعة فنادق دبليو العالمية بالمشاركة في برنامج ماريوت بونفوي، وهو بديل برنامج مكافآ ت ماريوت وبرنامج مكافآت ريتز - كارلتون وبرنامج ستاروود بريفيرد جيست (SPG). ويضمّ البرنامج مجموعة مميّزة من العلامات التجارية العالمية، ويمنح الضيوف تجارب رائعة في ماريوت بونفوي مومنتس، فضلًا عن مزايا لا مثيل لها تشمل ربح نقاط مقابل إقامات فندقية مجانية والارتقاء إلى فئة "إيليت" من فئات الضيوف. للتسجيل مجانًا أو الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني MarriottBonvoy.marriott.com.

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