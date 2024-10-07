أعلنت سافيلز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات العقارية، عن تعيين توبي هول لقيادة خدمات الوكالة التجارية. ومن خلال تعزيز مجموعة خدمات الوكالة التجارية، تستجيب سافيلز لنمو النشاط غير المسبوق في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد سوق دبي التجاري اهتماماً واسع النطاق بالتأجير من قبل الشركات التي يدخل العديد منها السوق حديثاً، أو تقوم بتوسعة نطاق عملياتها في هذه الإمارة. وأظهر أحدث تحديث لسوق المكاتب من سافيلز أن قيم الإيجار للمساحات من الدرجة الأولى قد شهدت في المتوسط زيادة سنوية بنسبة 14% اعتباراً من الربع الأول من العام الجاري 2024 في جميع أنحاء المدينة، حيث سجلت أسواقاً محددة ارتفاعاً بنسبة تراوحت بين 20% إلى 30%. وفي القطاع الصناعي، أدت الزيادة المستدامة في مستويات الطلب، والاستفسارات القوية من شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، ومقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية، وقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى زيادات في الإيجارات في معظم الأسواق الصغيرة.

وستكون المهمة الأولية والأساسية لتوبي في منصبه الجديد سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتولى بناء أنشطة أعمال قوية تركز على تأجير العقارات ومبيعات المكاتب. وسيشمل دوره أيضاً تقديم المشورة لفرق سافيلز الإقليمية الأخرى التي أنشأت خطوطاً لخدمة الوكالة التجارية.

ويعود توبي إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن قضى عامين ونصف في لندن، حيث تسلم هناك في البداية منصب مدير أول في فريق مكتب وسط لندن لدى شركة "جيه إل إل"، ثم شريكاً في وكالة الاستثمار والمكاتب "كينغلي بارتنرز". وخلال فترة عمله في هذه الوكالة، ساعد في إنشاء فريق جديد لتأجير المكاتب، وركّز على تمثيل المستأجرين وعلى أنشطة التأجير والمساحات المرنة.

وخلال فترة وجوده في الإمارات العربية المتحدة سابقاً، تولى توبي قيادة فريق الوكالة التجارية في "جيه إل إل" بدبي، كما ساعد في إنشاء وإدارة فريق تأجير العقارات في العام 2013، مع التركيز على تقديم الاستشارات ودعم أنشطة التسويق وتأجير المساحات المكتبية في الدولة. وعمل توبي أيضاً خارج الإمارات مع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض خلال المراحل المبكرة من المشروع، حيث ساعد في صياغة استراتيجية التأجير وتقديم المساحات المرنة.

ويعتبر توبي مسّاحاً مؤهلاً، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأراضي، ودرجة الماجستير في التخطيط والتطوير من جامعة ريدينغ. وإضافة إلى الأدوار الرئيسية التي شغلها، كان عضواً في مجلس الإدارة، ورئيساً لفرع "كورنيت غلوبال ميدل إيست" الذي يربط بين محترفي العقارات المؤسسية في المنطقة وحول العالم. كما خدم في مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط للمكاتب "ميكو".

وفي حديثه عن هذا التعيين، قال توبي هول، رئيس الوكالة التجارية، "إن الفرص التي يقدمها هذا السوق الديناميكي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعودتي إلى الإمارات العربية المتحدة. وبالتوازي مع المشهد التجاري المتطور بسرعة في المنطقة، أتطلع إلى توظيف خبرتي في تأجير المكاتب في المنطقة ولندن، والإسهام في دفع النمو وبناء علاقات قوية مع العملاء وتقديم استراتيجيات تأجير مبتكرة، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للأسواق المثيرة في الشرق الأوسط.

وأضاف: "لقد تمكنت سافيلز من تعزيز مكانتها كشركة عقارية مشهورة دولياً، وأتطلع إلى العمل مع مجموعة من أفضل العقول عبر شبكة سافيلز العالمية الواسعة. وبالتعاون مع الفريق الموهوب في هذه الوكالة، سنعمل معاً على خلق قيمة دائمة لعملائنا وشركائنا".

وقال ستيفن مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سافيلز الشرق الأوسط: "يسعدنا الترحيب بانضمام توبي إلى سافيلز لتوسيع خدمات الوكالات التجارية في الشرق الأوسط. لقد تمكن توبي من اكتساب خبرة كبيرة ذات صلة وثيقة بأعمالنا وأسواقنا على مر السنين في العديد. وأظهرت منطقتنا وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانات هائلة لنمو القطاع التجاري، ويتمتع توبي وفريقه بمكانة جيدة للاستفادة من هذه الفرص وضمان المزيد من القيمة لعملائنا."

ويأتي هذا الإعلان الأخير من جانب سافيلز الشرق الأوسط في أعقاب التوسع الهائل لقسمها السكني في الإمارات، والذي قامت بتأسيسه في بداية العام، وسيشهد إضافة أكثر من 100 وكيل حتى نهاية العام.

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