أعلنت ساب عن تعيين هيلين بيتمان بمنصب المدير العام لدى الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2024. وتخلف بيتمان آنا كارين روزن التي لعبت دورًا أساسيًا في تعزيز مكانة وعمليات الشركة في الإمارات منذ تعيينها في العام 2018.

وشغلت هيلين في السابق منصب رئيس منشأة صناعية للإنتاج والتطوير مملوكة بالكامل لشركة "ساب إي بي"، ومقرها في مجمع توازن الصناعي (TIP) في أبو ظبي. وكانت مسؤولة عن الإشراف على عمليات الشركة وتحديد استراتيجياتها، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع حزمة حلولها ومنتجاتها.

وبهذه المناسبة، قال كارل يوهان برغولم، رئيس فرع أنظمة وحلول المراقبة لدى ساب: " ومن خلال سعيها الدائم إلى التميز، سوف تضيف هيلين إلى المنصب خبرتها الواسعة في مجال الدفاع والأمن. وبينما نبقى ملتزمين في ساب بمهمتنا التي تكمن في تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تساهم هيلين في تسريع التقدم في خطتنا التوسعية وتعزيز وجودنا إقليميًا".

عملت هيلين في القوات المسلحة السويدية، وهي تحمل رتبة رائد وتتمتع بمسيرة مهنية متميزة وخبرة شاملة في مناصب مختلفة تضم العمليات التكتيكية والتشغيلية والاستراتيجية.

وعلقت هيلين بيتمان، المدير العام لدى شركة ساب في الإمارات العربية المتحدة: " أفتخر بإدارة شركة عالمية المستوى تساهم في تشكيل مستقبل قطاع الدفاع والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإنني أتطلع قدمًا إلى توطيد الروابط مع شركائنا المحليين واستكشاف المزيد من فرص التعاون مما يرسخ النمو المستدام للشركة في الدولة".

وقد نمت شركة ساب في الإمارات ليصل عدد موظفيها إلى أكثر من 150. وتعمل الشركة من خلال مقرها الاستراتيجي في مجمع توازن الصناعي على ترسيخ الابتكار، وتوسيع أفق المعرفة بالقطاع، إضافةً إلى تمكين القدرات والحلول الدفاعية والأمنية الإماراتية ذات المستوى العالمي، لتلبية الأولويات الوطنية والاحتياجات العالمية على حد سواء.

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نبذة عن شركة ساب:

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أمانًا واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذي يصل عددهم إلى 21000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءًا مهمًا من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.

في عام 2018، تم تأسيس منشأة شركة "ساب" الصناعية للإنتاج والتطوير، واتخذت من مجمع توازن الصناعي في أبوظبي مقرًا استراتيجيًا لها لتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من أحدث حلول الدفاع والأمن. وتسعى منشأة ساب الصناعية في أبوظبي، والمملوكة بالكامل لشركة "ساب إي بي"، لدعم نمو سلاسل التوريد المحلية وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية الإماراتية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.